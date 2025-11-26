他等妻子67年！《換乘真愛》卡倫透納深情破表

伊莉莎白歐森（左）在《換乘真愛》周旋於麥爾斯泰勒（中）和卡倫透納之間。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕奇幻愛情喜劇《換乘真愛》描繪跨越生死的奇幻三角戀，由卡倫透納（Callum Turner）詮釋真摯守候女主角67年的第一任丈夫，癡情又帥氣的人設堪稱「完美」，但不論戲裡戲外的他，都對此頗有微詞，期望從英俊形象中解放。

卡倫透納在《換乘真愛》與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）和麥爾斯泰勒（Miles Teller）共譜浪漫奇幻三角戀，飾演在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。

卡倫透納擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，在片中堪稱「完美深情男」，但他認為「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。」

伊莉莎白歐森（右）大讚卡倫透納魅力滿載。（采昌提供）

他的最終表演令導演大衛弗萊恩驚豔盛讚：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」直呼：「這就是我要的！」

此外，台灣片商於前晚舉辦「女性限定」免費搶先看活動，活動一公開就收到如雪片般飛來的踴躍報名，人數多到讓片商甚至加開場次以因應人潮，更在現場送上特製明信片，邀請觀眾票選「最想共度永恆的伴侶」。

至於本場觀眾的終極選擇結果，將於下週一12月1日晚間於片商的官方社群公布；《換乘真愛》於11月28日在台上映。

