自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蒼井優練到吊點滴不肯停！《扶桑花女孩》20年秘辛曝光惹鼻酸

蒼井優當年主演《扶桑花女孩》改變了往後的人生。（華映提供）蒼井優當年主演《扶桑花女孩》改變了往後的人生。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《國寶》導演李相日早期代表作《扶桑花女孩》改編自真實事件，描述1965年在日本福島的煤礦小鎮少女為逆轉家鄉衰退命運而組團學習夏威夷草裙舞的過程，該片讓蒼井優改變人生重要契機。

蒼井優因《扶桑花女孩》升格為影后，她還與片中演員山崎靜代成為好閨密，並在對方牽線下與諧星山里亮太結緣，最後步入婚姻；不過對蒼井優來說，《扶桑花女孩》是少數讓她覺得身心到達極限的作品，讓她累到一度想落跑拒拍。

《扶桑花女孩》改編日本福島的煤礦小鎮少女為逆轉家鄉衰退命運，組團學習夏威夷草裙舞的過程。（華映提供）《扶桑花女孩》改編日本福島的煤礦小鎮少女為逆轉家鄉衰退命運，組團學習夏威夷草裙舞的過程。（華映提供）

原來，蒼井優當時得在3個月內學會夏威夷草裙舞，適應東北寒冷氣候、方言台詞與緊迫的拍攝時間都讓她備感吃力；她在日本綜藝節目《閒聊007》回憶當時情景時說：「練習真的很辛苦，要不停地激烈扭腰，常晃到胃痛，我記得我們一天最多要練8小時，累到不行時，我們還會抱在一起大哭。」

當時跟蒼井優練習草裙舞的淺川稚廣在節目中驚喜現身，表示「我曾經看過小優一邊吊點滴一邊硬撐著練舞，還自責地說著自己跳不好，那模樣真的讓人看了很心疼。」

蒼井優（右）上節目見到以往《扶桑花女孩》成員開心相擁。（翻攝自YouTube）蒼井優（右）上節目見到以往《扶桑花女孩》成員開心相擁。（翻攝自YouTube）

節目更安排以前的共同演出的3位成員獻跳一段夏威夷舞，成為節目一大高潮，直接逼出蒼井優的淚水，四人相聚又抱又笑，更開心表示要舉辦20週年同學會。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中