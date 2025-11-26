自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

對戲189公分男神劉宇寧 宋祖兒爽喊：顯得我臉瘦

宋祖兒（左）打趣笑說因為劉宇寧個子高，所以拍《折腰》時的角度讓她看起來顯瘦。（八大提供）宋祖兒（左）打趣笑說因為劉宇寧個子高，所以拍《折腰》時的角度讓她看起來顯瘦。（八大提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宋祖兒和劉宇寧在人氣古裝劇《折腰》為了保全家族，不得已成親聯姻，隨著時間相處彼此產生好感、愛苗滋長，雙向奔赴的感情，感動許多觀眾，而戲外兩人相處融洽，片場笑聲不斷。宋祖兒為戲宣傳時，幽默調侃身高189公分的劉宇寧，帥氣是非常帥氣，就是個子太高了，但也透露這其實也是有好處的，宋祖兒笑說：「就是拍我的機位都會很高，就會顯得臉很瘦！」

宋祖兒表示和劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦，因為演員最基本的是先要保護好自己的身體，然後才能更好的投入到工作。「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他都也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」

宋祖兒（左）和劉宇寧在《折腰》裡先婚後愛，感情越來越甜。（八大提供）宋祖兒（左）和劉宇寧在《折腰》裡先婚後愛，感情越來越甜。（八大提供）

除此之外，宋祖兒也發現劉宇寧在拍戲現場的小習慣，「我從來沒有見過他拿劇本，他很厲害，他永遠都是記在腦子裡。像我這種記性確實有時候不太好，比較屬於那種臨時快速記憶的，就能很明顯感受到他提前做了功課，然後很用心。」

《折腰》劇情涵蓋權謀鬥智、先婚後愛的浪漫戀情、也有輕鬆的喜劇元素，回想起戲裡有意思的橋段，宋祖兒透露因為劇情發展，劉宇寧飾演的角色會很怕老婆，只要太座稍微一盯著他，他就會破音。劉宇寧分享：「開始的時候可能我對她就是很冷，就是無所謂，妳一個小丫頭能搞出什麼來？但後來愛上了之後，就瞬間變成另外一個人，都是哄著她。」宋祖兒打趣爆料：「但這是劉老師的一個聲音天賦，就是我沒有見過一個人可以破音破得如此自然。」

劉曉慶在《折腰》氣場強大。（八大提供）劉曉慶在《折腰》氣場強大。（八大提供）

《折腰》的另一個亮點，是宋祖兒在相隔十幾年後，再度和前輩劉曉慶合作，宋祖兒表示劉曉慶的整個狀態、精氣神，都跟她小時候的記憶一模一樣，當年一起拍攝《寶蓮燈前傳》時，宋祖兒才十歲，「我就看她坐在王母娘娘的那個座上，就是你會覺得跟她說話，都覺得會有點害怕的那種。」劉曉慶在《折腰》飾演劉宇寧的祖母，宋祖兒說：「我們跟她一起的戲蠻多是大場面的戲，她站在那，你就會覺得是一個非常有氣勢、非常有野心、有抱負的一個女人。」氣場驚人。《折腰》每週一至五晚間九點在八大戲劇台全台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中