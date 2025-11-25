陳曉離婚不到一年暴瘦！ 陳妍希攜小19歲「年下男」華麗開戰

陳曉出席《大生意人》發布會，整個人身形十分單薄、兩頰凹陷。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕銀色夫妻離婚後，一舉一動難免被放大檢視，除了比較婚後結識的「另一半」身家背景，也比拚演藝事業誰最出色。而最近網路討論熱度最高的就屬陳曉和陳妍希了。

陳曉在新劇發布會上，明顯看出老態。（翻攝自微博）

近日，兩人不約而同帶著最新影視作品回歸螢光幕前，陳曉先前發布的《大生意人》劇照，明明看來仍是小鮮肉一枚，凍齡男神當之無愧，但當他出現在發表會現場時，卻被拍到兩頰明顯凹陷，氣色略顯晦暗。對比同樣帶著新劇《狙擊蝴蝶》華麗回歸小螢幕的陳妍希，一頭清湯掛麵的長髮、配上一身白襯衫和迷你短裙，搭檔比自己小上19歲的男演員周柯宇，「幸福氣場」明顯略勝一籌。

請繼續往下閱讀...

陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》搭檔小上19歲的小鮮肉周柯宇。（翻攝自微博）

陳曉的粉絲在微博粉專上心疼表示，真的太瘦了，留言要陳曉多吃一點、多休息，好好照顧自己。劇組發布會上，陳曉的雙頰內陷、顴骨突出、法令線和眼袋都相當明顯，皮膚上的細紋和晦暗膚色，連粉底都遮不住，仿佛長時間沒有闔眼、充分休息，舉手投足間盡是肉眼可見的疲憊。

陳曉先前發布的《大生意人》劇照，看起來還沒有那麼瘦。（翻攝自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法