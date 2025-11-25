金片子15週年邁向國際！《狀況》奪最大獎 導演暖曝金句

〔記者鍾志均／台北報導〕2025金片子大賽頒獎典禮於今（25日）在台北遠東香格里拉飯店舉行，本屆適逢15週年，特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等知名影人蒞臨頒獎，共組電影人的聚會，氣氛溫馨熱鬧。

今年金片子大賽與韓國富川國際奇幻影展繼續合作，邀請富川選片人Kani KIM、Martin LEE來台出席2025金片子大賽頒獎典禮；本屆入圍與獲獎之作品，有機會列入明年富川奇幻影展入選影片，提升台灣影人在國際的能見度。

楊貴媚、謝盈萱攜手頒發最大獎「金片子金獎」與獎金新台幣60萬元給《狀況》。（記者潘少棠攝）

楊貴媚、謝盈萱攜手頒發最大獎「金片子金獎」與獎金新台幣60萬元給《狀況》；楊貴媚補充：「希望與影委會及年輕的創作者一起努力是我們的榮幸，也是我們這一代的演員需要做的傳承。」

對於評審的大力肯定，導演王崇霖則以自身經驗鼓勵所有創作者：「有時候人生會出現許多『狀況』，當你沒有如願得到想要的東西時，不妨看看四周，或許那個東西就在你的身邊。」

最佳男演員獎由《Rungay》黃遠拿下。（記者潘少棠攝）

最佳男演員獎由《Rungay》黃遠拿下，他分享得獎感言：「人生如戲，戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真的生活。」

評審林予晞對於黃遠在片中的表現表示：「情感真摯且具穿透力，每一個細節皆能緊緊抓住觀眾的心神。態度誠實而有說服力，令人好奇角色所經歷的現實，進而跟著角色走進劇本的世界。」

最佳女演員獎頒給《五花肉》小薰「黃瀞怡」。（記者潘少棠攝）

最佳女演員獎頒給《五花肉》小薰「黃瀞怡」，她表示：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」評審大讚她在深度安靜的表演中，給出了飽滿的表態與符號。

2025金片子大賽入圍與得獎影片將在「MOD美亞電影台 頻道610」、YouTube百萬訂閱頻道「8號電影院 - HK Movie」及香港YouTube頻道「美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 （HK Movie）」公開播送。

