有這麼急嗎？小賈斯汀打18洞原地「開尿」 脫序行為挨轟

小賈斯汀（左）近日傳出呼麻、婚變、高爾夫球場隨地便溺等各種負面新聞。右為老婆海莉。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕加拿大流行樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）前日在美國加州棕櫚泉打高爾夫球時，被目擊竟然走到一旁的灌木叢旁「解手」，脫序行為引發外界熱議與不解，而且還被拍到疑似在果嶺上直接開喝啤酒，甚至在高爾夫球車上叼著菸吞雲吐霧！

小賈斯汀被目擊疑似在高爾夫球場直接「解手」。（達志影像）

按加州州法規定，隨地便溺屬違法行為，可按擾亂治安或妨害公共秩序等罪名起訴，恐開罰1,000美元（約新台幣3.1萬元）。此外，他上週也因缺席老婆海莉（Hailey Bieber）29歲生日，也沒透過社群平台發文祝賀，再度傳出「2人婚變」的八卦消息。

媒體認為，小賈斯汀疑似「解手」後正轉身整理衣褲。（達志影像）

根據美媒《第六頁》（Page Six）報導，小賈斯汀以一身寬鬆牛仔八分褲、白T恤、漁夫帽和名牌球鞋，現身加州棕櫚泉高爾夫球場打球。狗仔本想補捉的是「婚變八卦」，沒想到卻意外拍到小天王突然走向球場邊的灌木叢，一手拉褲頭，另一隻手握著高爾夫球桿，露出黑色四角內褲，疑似「正在解內急」的多張照片。

小賈斯汀即使人在球場上，手中也拿著酒精飲料 。（達志影像）

根據加州法律，在公共場合飲酒被視為輕罪，可處最高1,000美元（約新台幣3.1萬元）罰款或高達6個月監禁，目前，小賈斯汀經紀人尚未對媒體報導做出任何回應。

媒體也拍到小賈斯汀吞雲吐霧的畫面。（達志影像）

明明他和老婆海莉、兒子傑克3人才在3週前Cosplay《超人特攻隊》，一家三口和樂融融，不料，上週卻傳出「婚變」消息，原來是愛妻上週29歲過生日並在IG限時動態中標註丈夫，沒想到，身為老公的小賈斯汀不但缺席慶生趴，連IG也沒發文祝賀，但他卻出席了好友克里斯詹納（Kris Jenner）及肯達爾詹納（Kendall Jenner）的生日派對。而這對銀色夫妻的感情狀況也因此再度成為媒體焦點！

小賈斯汀（左）和老婆海莉、兒子傑克3人才在3週前Cosplay《超人特攻隊》，一家三口和樂融融。（翻攝自IG）

