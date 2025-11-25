傳奇組合回來了！歸亞蕾×寇世勳《拾光》打造台版「黑色幽默公路片」

寇世勳（左起）、新銳導演宋康欣、歸亞蕾出席電影《拾光》殺青記者會。（光譜映像提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后歸亞蕾、寇世勳攜手主演新銳導演宋康欣首部電影長片《拾光》，該片今在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會；兩人分飾「快痴了」的華姨和「快瞎了」的陳教授，兩人互相討厭，因故展開醫院公路之旅，相約走出病房，迎接全新人生。

導演宋康欣表示：「拾光」的創作初衷是面對全球老齡化 ，描述兩個古怪的老人被迫同住一間雙人病房；更難得的是能邀請到回憶殺級的傳奇演員寇世勳與歸亞蕾加盟。

請繼續往下閱讀...

長期定居美國的歸亞蕾，特別返台拍攝電影《拾光》。（光譜映像提供）

81歲的歸亞蕾今強調身體非常好，也很注重養身，早餐就是吃生菜沙拉、咖啡、麵包、蛋，平常也會規律運動，固定做運動。

她說，目前在美國生活是三代同堂與女兒、孫子一起生活，每天都會親自下廚給家人吃，香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁、獅子頭等，全是拿手菜，甚至豆腐都能做很多種變化。

對於傳出找醫護當助理一事，她澄清「護理工作非常值得尊敬，這不符合事實，要找助理是因為年紀大的，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西，所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」

歸亞蕾坦言，「其實我有一個真正的助理，就是我的老公，他會做生菜沙拉讓我帶到拍攝現場吃。」

導演宋康欣透露，歸亞蕾看完劇本，只花了3天就點頭答應拍攝；歸亞蕾則說：「劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，就覺得這故事很喜歡。而且這劇本是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我有感動到。」

歸亞蕾、寇世勳在圈內資深，在拍攝現場卻是出了名的「老頑童」；劇組透露，面對高強度的拍攝以及醫院場景的冰冷氛圍，歸亞蕾與寇世勳總是主動緩和氣氛。兩人幽默對話和逗趣肢體動作，瞬間讓全場爆笑。

導演宋康欣表示，能與兩位前輩合作已是創作生涯中「最美好的時光」；影片對標《快樂告別的方法》或《機器人與法蘭克》，主打「幽默與溫情並存」 在不冒犯病痛的前提下，提煉出屬於台灣長輩的「黑色幽默」。

《拾光》即將進入後製階段，預計2026年完成，並投向國際影展。

