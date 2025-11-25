嘉義市跨年晚會首波卡司公布 蕭煌奇、頌樂陪你倒數

320+1嘉義市城市博覽會最終場，由跨年晚會壓軸展現。（嘉義市文化局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2025年尾聲即將到來，嘉義市「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」將於12月31日晚間5點半登場，今年移師中山路嘉義市政府前北棟大樓預定地舉辦，今公布首波卡司，將由台語金曲歌王蕭煌奇、韓國人氣團體MAMAMOO成員Solar頌樂陪市民倒數，迎接2026年。

韓國人氣歌手Solar頌樂將到嘉義市跨年。（嘉義市文化局提供）

台語金曲歌王蕭煌奇將陪市民倒數、迎接新年。（嘉義市文化局提供）

嘉義市長黃敏惠說，今年是嘉義市建城321年，12月起，從「320+1嘉義市城市博覽會」掀起全城熱潮，直到31日跨年夜溫暖相聚，是市府與市民一起努力、共創成果的重要時刻，歡迎民眾作伙迎接新的一年，讓嘉義市在大家的力量下持續閃耀、幸福前行。

台灣好青年蔡昌憲（右）、Podcast主持人瑪麗（左）將聯手主持嘉義市跨年晚會。（嘉義市文化局提供）

市文化局表示，跨年晚會以「共好」為核心理念，延續320+1嘉義市城市博覽會的熱鬧與城市凝聚力，與市民攜手打造美好嘉義；今年將由台灣好青年蔡昌憲與人氣Podcast節目主持人瑪麗聯手主持，蕭煌奇、Solar頌樂將與市民共同倒數，更多卡司將陸續揭曉。

市文化局表示，跨年晚會當天從中央噴水圓環到中山路沿線，規劃有美食市集、胖卡餐車、在地特色攤位，民眾能從文化路夜市吃到跨年會場，享受「吃不停、喝不停、歡樂不停歇」的多元體驗，呼籲民眾自備環保餐具，現場將提供環保餐具租借站。

