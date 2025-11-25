自由電子報
娛樂 最新消息

吳汶芳突吐露心聲「撐不下去」 好友急飛台灣相挺

吳汶芳不忘與歌迷談心。（Legacy提供）吳汶芳不忘與歌迷談心。（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手吳汶芳11月22日在Legacy Taipei舉行「Legacy 都市女聲」《Beloved》台北場演唱會，現場座無虛席。演唱會上她數度哽咽真摯談心，分享長年累積的心路歷程，讓全場為之動容。

吳汶芳好友鄭興特地飛來助陣。（Legacy提供）吳汶芳好友鄭興特地飛來助陣。（Legacy提供）

吳汶芳以幽默滿點的「新娘式進場」揭開序幕，整場歌單橫跨過往經典與重新改編的創作。本次演出最大亮點，是創作歌手鄭興的驚喜現身。正在宣傳期的他，特別情義相挺專程飛來擔任嘉賓。兩人不僅合唱《無窮》，更首度在舞台上合唱新作《月亮枕》，自然的默契讓現場氣氛瞬間溫熱。

吳汶芳溫暖開唱。（Legacy提供）吳汶芳溫暖開唱。（Legacy提供）

在演唱新歌《這樣的我值不值得你愛呢》後，吳汶芳談起一路上的心路歷程一度紅了眼眶。她坦言：「十幾歲的夢想是當歌星，我做到了！但如果有一天，心撐不下去可以嗎？」她毫不隱藏地透露，雖然「愈來愈知道自己要什麼」，但距離無所畏懼的狀態卻越來越遙遠。台下歌迷立刻大喊「可以！」、「我們會一直在！」，讓吳汶芳瞬間融化。

吳汶芳真摯分享心聲。（Legacy提供）吳汶芳真摯分享心聲。（Legacy提供）

演出尾聲，製作團隊獻上驚喜VCR，影片中不僅放入吳汶芳十年前接受訪問的珍貴片段，也加入粉絲回憶她參加歌唱節目時期的畫面，令她當場又哭又笑。閨密郭靜、曾沛慈、曾靜玟紛紛錄製影片送上鼓勵，場外也能看到她們特別致贈的花籃，陪伴吳汶芳走過這段重要旅程。她向歌迷誠摯喊話：「今晚真的給了我好多力量，希望在台中場也能見到大家！」

此外，吳汶芳這次暖心寵粉，準備了本次巡演唯一且限量的周邊小禮——兩款親筆手寫小語的明信片回饋歌迷。她透露，台北場與台中場小卡內容完全不同，呼籲歌迷若想完整收藏這兩款限定心意，千萬別錯過台中場。《Beloved》2026 年1月11日延續至Legacy Taichung，台中場現正熱賣中。

