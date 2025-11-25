自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」 沈榮欽怒批詹惟中急道歉

日本首相高市早苗。（路透）日本首相高市早苗。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕命理師詹惟中昨（24）日在社群平台發文，貼了幾張名女人的照片，並表示「很多人問我什麼叫尖嘴猴腮，其實看面相就知道了」，其中赫然出現日本首相高市早苗，學者沈榮欽更開轟指「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱」。今（25）晚詹惟中發文道歉，指出自己並無惡意。

學者沈榮欽對詹惟中的發文深感不以為然。（翻攝自YouTube）學者沈榮欽對詹惟中的發文深感不以為然。（翻攝自YouTube）

學者沈榮欽針對詹惟中「尖嘴猴腮」一說，怒開轟「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱，這個王祿仔的嘴如果可信，現在總統就是韓國瑜了。真正的問題在這樣一位毫無能力、既不能歌也不好笑的下品之人，為什麼也能成為藝人，整日尖酸刻薄胡言亂語，加入拖台灣後腿的行列之中？」

詹惟中今晚急忙發文滅火。（翻攝自臉書）詹惟中今晚急忙發文滅火。（翻攝自臉書）

詹惟中稍早發文則放低姿態表示：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒，畢竟就是個提醒也沒有惡意要傷害誰跟誰，也希望大家能夠多多見諒，以後我會更加小心用詞」。

命理師詹惟中先前發文，似是暗諷高市早苗尖嘴猴腮、刻薄無福。（翻攝自臉書）命理師詹惟中先前發文，似是暗諷高市早苗尖嘴猴腮、刻薄無福。（翻攝自臉書）

先前詹惟中指「尖嘴猴腮、刻薄無福」的文章中，放了3位名女人，分別為前德國總理梅克爾、前英國首相柴契爾以及新上任的日本首相高市早苗，更以戲謔口吻指「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）」，引發眾怒，後詹惟中刪文企圖平眾怒，可惜網友不買單。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中