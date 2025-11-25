暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」 沈榮欽怒批詹惟中急道歉

日本首相高市早苗。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕命理師詹惟中昨（24）日在社群平台發文，貼了幾張名女人的照片，並表示「很多人問我什麼叫尖嘴猴腮，其實看面相就知道了」，其中赫然出現日本首相高市早苗，學者沈榮欽更開轟指「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱」。今（25）晚詹惟中發文道歉，指出自己並無惡意。

學者沈榮欽對詹惟中的發文深感不以為然。（翻攝自YouTube）

學者沈榮欽針對詹惟中「尖嘴猴腮」一說，怒開轟「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱，這個王祿仔的嘴如果可信，現在總統就是韓國瑜了。真正的問題在這樣一位毫無能力、既不能歌也不好笑的下品之人，為什麼也能成為藝人，整日尖酸刻薄胡言亂語，加入拖台灣後腿的行列之中？」

詹惟中今晚急忙發文滅火。（翻攝自臉書）

詹惟中稍早發文則放低姿態表示：「真的很抱歉，基本上我可能沒有講得很清楚，但並沒有惡意，如果有讓你們不高興的話那就再跟大家道歉，但純粹就是一個提醒，畢竟就是個提醒也沒有惡意要傷害誰跟誰，也希望大家能夠多多見諒，以後我會更加小心用詞」。

命理師詹惟中先前發文，似是暗諷高市早苗尖嘴猴腮、刻薄無福。（翻攝自臉書）

先前詹惟中指「尖嘴猴腮、刻薄無福」的文章中，放了3位名女人，分別為前德國總理梅克爾、前英國首相柴契爾以及新上任的日本首相高市早苗，更以戲謔口吻指「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）」，引發眾怒，後詹惟中刪文企圖平眾怒，可惜網友不買單。

