「星光二班」男星再現身變這樣 自爆當年參賽原因：只是好玩

〔記者張釔泠／台北報導〕出身「星光二班」的大Q秉洛帶著全新企劃《深夜專屬 Q.R.Code》回歸，全新單曲《唱我們的歌 My Song》翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》主題曲，大Q分享：「這首歌一直是我心中的情歌經典，能成為它的中文版官方演唱者，我真的覺得很榮幸。」

提及此次詮釋情歌時的心境轉變，大Q笑說：「20歲唱情歌的時候，心裡很多憧憬、迷人想像，甚至對愛情有種魔法式的嚮往。」如今再度詮釋，他感受到更多的是理解與體會。「並不是因為談了更多戀愛，而是年紀大了，看多了、聽多了，所以更能明白情感是怎麼一回事。」他說這次翻唱對自己意義重大：「再次唱起情歌，真的會覺得我長大了。」

這份「成熟」心境，與大Q早年在《超級星光大道》時的心態形成鮮明對比。他回憶：「那時候只是因為好玩、因為興趣去比賽，沒有真的覺得自己有資格成為一個歌手。」比賽帶來的關注與壓力，使他曾一度懷疑自己的能力，也不確定是否能獨當一面。多年的磨練、累積與自我探索，讓他找回自信，也更清楚自己的定位與特色。

除了音樂面向，大Q這次在形象上也有明顯變化，他將留了多年的鬍子剃掉，呈現久違的清爽模樣。他笑說：「以前留鬍子是想讓自己看起來不要那麼嫩，不要那麼孩子氣。現在反而成熟了，把鬍子剃掉有一種回春的感覺。」新的形象也讓他在詮釋歌曲時更能貼近旋律想傳遞的情感，也讓他感到更自在、更真實。

