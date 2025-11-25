自由電子報
娛樂 星座

越冷越開花 逆風高飛4星座愛情事業雙豐收

逆風高飛4星座愛情事業雙豐收。（資料照，記者陳美年攝）逆風高飛4星座愛情事業雙豐收。（資料照，記者陳美年攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕冬季腳步來臨，氣溫也驟然下降，進入寒冬後，星象也有變化，在這個冬季當中，有4個星座天氣越冷運勢越旺，不但生活過得精采，感情和事業也雙雙豐收，快快接住好運。

●射手座 「注定不凡，夢想成真」

作為一個永遠在路上的冒險家，射手座的冬天注定不平凡！射手座可能會在一次看似平常的散步中，偶遇改變職業生涯的伯樂；或是在耶誕派對的閒聊間，發現足以顛覆人生的興趣領域。那些曾經遙不可及的夢想，可能就在某個清晨突然照進現實。

特別提醒：12月中旬的一次外出活動要格外留意，像射手座這樣充滿魅力的靈魂，很可能在那時就遇到命中注定的另一半！已經脫單的射手座也不必擔心，和另一半來場說走就走的冬日旅行，可以使感情飛速升溫。

●水瓶座 「思維超速運轉，創意大爆炸｣

當大多數人躲在溫暖的房子裡昏昏欲睡時，水瓶座的思維正以雙倍速度運轉！這個冬天水瓶座將迎來創意噴發期，那些醞釀已久的新奇想法會像破冰船般衝破常規。水瓶座在職場上一個另闢蹊徑的方案，可能獲得主管的青睞；社交場合中，某個眼神交會的瞬間，或許將點燃水瓶座等待多年的愛情火花。

神秘預告：在2月份的生日月會成為水瓶座關鍵轉折點，特別是從事創意行業的，這段時間創作的任何作品都可能成為自身代表作！

●雙魚座 「天賦巔峰，寒冬最暖」

冬季自帶浪漫氛圍，使雙魚座的感性天賦將達到高峰值。無論是繪畫、詩歌還是音樂創作，雙魚座指尖流出的作品將觸動更多人的心弦。在人際交往中，與生俱來的共情能力會使雙魚座成為朋友圈裡最溫暖的存在，甚至可能吸引到靈魂契合的知己。

情感錦囊：單身的雙魚座要留意冬至前後的社交活動，可能在這期間遇見最懂自己的那個人；有伴的雙魚座則會在日常互動中找到更多幸福。

●獅子座 「攻克任務，掌聲不斷」

當寒風席卷大地，獅子座的領導力反而如火焰般熊熊燃燒！獅子座職場上有望帶領團隊攻克棘手任務，贏得掌聲與實質性回報；家庭方面則可能迎來新成員加入，或是策劃一場讓所有人難忘的冬日旅行。

特別提示：來年7月將成為獅子座事業突破的關鍵月份，某個重要場合的挺身而出會帶來超預期認可。單身的獅子座可能在冬日旅行中邂逅靈魂伴侶，你們的真誠和熱情會融化任何人的心。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

