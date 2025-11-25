恭喜！台語歌手陳昶均閃婚惹火爸媽 寶貝女兒趕進度報到

陳昶均公布閃婚消息，老婆甜蜜產女。（欣代唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手陳昶均驚爆雙喜臨門，他與圈外女友陸依秀（衣袖）閃婚，從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花一年一個月，堪稱演藝圈最猛「彎道超車」。陳昶均宣布愛妻昨天在台安醫院誕下愛女「陳懿晴」，重達2500多公克母女均安，甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢！」

提到與愛妻的緣分，衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到這一代課直接改變一生。陳昶均第一眼就覺得陸依秀氣質佳、做事俐落，隔月便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。

陳昶均談到：「一開始是衣袖的爸爸不太諒解。」為了讓長輩安心，他立刻買下Tiffany一克拉鑽戒求婚，希望正式給對方家庭一個交代。沒想到公證結婚拿到證書後，又換成自己爸媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解。

因為老婆有再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排明（26日）天住院剖腹，沒想到昨（24）日週一清晨突然開始有產兆。陳昶均急忙開車載愛妻衝往醫院，把衣袖送進產房後去停車，結果回來時，居然已聽到娃娃哭聲，孩子已經出生了，他激動說：「我一回來就聽到懿晴哭聲，真的當下就哭了。」

如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫明年3月回加拿大補拍婚紗，6月舉辦喜宴。陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」

