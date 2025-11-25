自由電子報
娛樂 電視

緯來體育開台27年咬牙苦撐！董事長吐露內心話

〔記者蕭方綺／台北報導〕緯來電視網董事長李鐘培24日出席NMEA（新媒體暨影視音發展協會）舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，強調產業結合的重要性以及未來性。他提到電視媒體願意轉播體育賽事，其實背負的是連年的虧損，因「基層賽事沒人要播、國際賽事成本極高」，像是緯來體育台成立28年，就有27年都在虧錢，已經虧損24億，仍咬著牙繼續為基層出錢、出力，李鐘培認為，「這就是媒體的社會責任」。 

緯來體育台副總經理台長文大培（左起）、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶出席「2025 亞洲新媒體高峰會」。（緯來提供）緯來體育台副總經理台長文大培（左起）、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶出席「2025 亞洲新媒體高峰會」。（緯來提供）

他最想感謝的是六家中華職棒球團，過去年年都虧損2到4億，仍堅持長期投入台灣職業棒球、培育優秀教練及球員，給予本土球員良好土壤及最好的舞台發揮，讓觀眾看見台灣棒球運動的能量。沒有球團的支持，就沒有2024年世界棒球12強賽的金牌。 

同時李鐘培也感謝贊助體育的數百家企業，在每一塊獎牌的背後都有著贊助單位的溫暖與祝福。運動部除了培育選手、指導運動賽事，更鼓勵企業支持運動，成立了「體育運動贊助媒合平台」，其中有74種賽事可提供贊助者選擇，更幫贊助者爭取企業減稅比例提升至175%，減稅實施期間拉長至10年，昨適逢2024年世界棒球12強賽（P12）奪冠一週年紀念日，但他直呼這條棒球之路並不好走，為避免所有的參與者都連年虧損，李鐘培建議產業合作，共同打造賽事、娛樂、觀光的國際生態圈，將餅做大、共榮共好。 

緯來電視網李鐘培董事長在「2025 亞洲新媒體高峰會」期待「一起把運動產業做大，共榮共好」。（緯來提供）緯來電視網李鐘培董事長在「2025 亞洲新媒體高峰會」期待「一起把運動產業做大，共榮共好」。（緯來提供）

從60年代全台熬夜看少棒拿下威廉波特世界少棒大賽的共同記憶，到奧運、亞運不斷創下金牌與獎牌數的新高，再到最引以為傲的世界棒球賽奪冠，背後有球團的營運與改革、運動部的制度與資源、文化部對運動敘事與影視內容的支持，以及體育媒體長期的關注與曝光。這幾年，更因為有了大巨蛋，中華職棒從一年180萬入場觀眾，增加到373萬人，也是這一波體育產業發展的重要功臣。 

