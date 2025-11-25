自由電子報
娛樂 最新消息

不只是台大機械所高材生 脆樂團成員另一「驚人」身分被起底

脆樂團邀來持修擔任嘉賓。（好多音樂提供）脆樂團邀來持修擔任嘉賓。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歡度15週年，Crispy脆樂團上週首度站上台北國際會議中心舉辦「相遇就是說了100次我愛你」演唱會，邀來持修擔任嘉賓，Skippy與持修這對高中學長學弟話家常，索性直接在台上交換心愛的寶可夢卡，持修更稱讚學長：「我一直很佩服會打牌的人，因為我只買，不太會玩。」才發現原來當年Skippy竟然是寶可夢世界大賽前8強，所有的卡牌都是比賽贏來的。

開場以《年少的我們永遠輕狂》、《有多少光就有多少黑》揭開序幕，演唱後段到唱《流浪》時，現場播放了14年前兩人參加比賽的畫面，復刻當時的場景相當感人，Skippy對當年的自己喊話：「我們有好好對待你的夢想喔！」哽咽流下眼淚，丁丁看到這幕也忍不住跟著落淚；此外寵粉的他們，也開放點歌環節：唱了《煙火》、《你快樂嗎》、《學校》、《裝幀》還有改編方大同《愛愛愛》。

脆樂團寫下新里程碑，在台上深情對唱。（好多音樂提供）脆樂團寫下新里程碑，在台上深情對唱。（好多音樂提供）

Skippy、丁丁都是台大機械研究所畢業的高材生，這15年來更從情侶成為夫妻，這次開唱寫下新的里程碑，他們幽默說：「從最一開始（台大對面）地下一樓的地下道，走到現在有六層樓高的TICC！」丁丁悄悄設計一段愛的告白，她傾訴：「在相愛的過程中，我們不是去逃離自己去愛人，而是在愛的過程中接回自己，最後會發現，愛自己和愛別人都是同一件事情。」

脆樂團想起過去灑淚。（好多音樂提供）脆樂團想起過去灑淚。（好多音樂提供）

她坦言籌備演唱會過程，曾因壓力哭到在沙發上，才發現對自己常常是一些比較負面的語言，在那次平復心情後，她走到浴室對自己喊話稱讚，也改寫對自己說的語言，最後不忘對Skippy說：「願你愛自己，像我愛你一樣。」

脆樂團與恐龍的皮合體。（好多音樂提供）脆樂團與恐龍的皮合體。（好多音樂提供）

演唱會締造給樂迷們滿滿感動，脆樂團更首次挑戰唱跳、在《Deja Vu》尾聲驚喜，與恐龍的皮合體展現舞技讓氣氛超嗨，他們形容：「這是一場非常充滿愛的演唱會。一切的一切都比想像中再更美好，很不可思議，也為自己感到驕傲。」演唱會最後在《黑暗的盡頭》劃下句點，本週2人決定海外旅行好好慶功。

