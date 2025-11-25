自由電子報
娛樂 最新消息

台南一中槓上台中一中！兩大歌王辯論攻防內情曝光

金曲台語歌王蘇明淵即將發行新專輯。（蘇明淵提供）金曲台語歌王蘇明淵即將發行新專輯。（蘇明淵提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲台語歌王蘇明淵將於2025年底推出全新專輯《主題歌》，首波主打《辯護》邀來金曲華語歌王蛋堡跨語系共演，靈感源於蘇明淵律師職涯的日常觀察：「法庭上有攻防，音樂裡也有辯護。」

金曲華語歌王歌王蛋堡與蘇明淵跨語系合作。（蛋堡Soft Lipa提供）金曲華語歌王歌王蛋堡與蘇明淵跨語系合作。（蛋堡Soft Lipa提供）

《辯護》以「律師與當事人」的對話為軸，將台語R&B的質地與Hip-Hop的節奏語感交織，在流動的拍點裡堆疊出戲劇張力，也折射出生活裡的現實辯詞。

蘇明淵笑著說：「我知道蛋堡是我台南一中的學弟，又非常喜歡他的作品。其實有點緊張，怕被打槍。沒想到他聽了《辯護》的demo後，不只答應，還親自參與詞曲創作。」

蛋堡也回憶：「那時候學長傳給我一個demo，我先用取樣的方式做出我想的編曲節奏，再自己加上rap，做出一個版本。我當時堅持自己的段落要有嘻哈感，對節奏吹毛求疵，結果學長笑著說：『乾脆讓你一起當製作人好了』。」

蘇明淵即將發行新專輯。（蘇明淵提供）蘇明淵即將發行新專輯。（蘇明淵提供）

錄音現場的氣氛像一場輕快的法庭辯論。蘇明淵、蛋堡、爵士藍調吉他手張志宇都是製作人，三人皆出身名校兩位台南一中校友與一位台中一中畢業生。錄音間除了音樂討論，還因「哪間才是一中正宗」而引發幽默攻防，最後以「台南一中兩票勝出」收場。

蘇明淵說：「《辯護》不只是律師替當事人辯護的故事，更是關於被誤解、被標籤的人如何在社會裡為自己發聲。蛋堡的參與讓這首歌在批判與自省之間找到一個平衡。」

