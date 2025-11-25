自由電子報
娛樂 最新消息

甜美形象大翻轉！金馬新人全台語潑辣抓狂詛咒：破房馬桶被大便塞爆

林予晞（左起）、黃河、 陳姸霏、王真琳、謝章穎在《人生只租不賣》組成「租管五人幫」。（公視台語台提供）林予晞（左起）、黃河、 陳姸霏、王真琳、謝章穎在《人生只租不賣》組成「租管五人幫」。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王黃河、金馬新人陳姸霏以及林予晞、王真琳、謝章穎合作公視台語台新戲《人生只租不賣》，劇中探討台灣「租賃管理」題材。黃河、陳姸霏首度合作，進行3個月台語魔鬼訓練，預告中可見陳姸霏形象大翻轉，一開頭就抓狂飆罵：「我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！（台文：我祝你彼間破厝馬桶去予屎窒著，壁角去予鳥鼠仔咬著！）」台語吵架氣勢沒在輸，罵起人來行雲流水。

陳姸霏（左）和黃河在《人生只租不賣》首度合作，擦出不少逗趣火花。（公視台語台提供）陳姸霏（左）和黃河在《人生只租不賣》首度合作，擦出不少逗趣火花。（公視台語台提供）

陳姸霏笑說小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看《戲說台灣》、《鳥來伯與十三姨》等鄉土劇，或多或少都有吵架戲，自己又愛模仿，不知不覺就學起「氣口」。她首次挑戰如此有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段，坦言：「維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順，照節奏反覆練習！」

陳姸霏和黃河在《人生只租不賣》首次合作默契十足，從歡喜冤家到淡淡情愫，透過一次次的媒合任務自我成長，產生奇妙的化學變化。劇中幸琪養了隻烏龜當寵物，戲外她和黃河都有養貓，兩人靠貓咪話題迅速拉近距離，黃河笑著形容：「我們互動有點像小貓跟老貓的相處，因為我總是慢慢的，對事情沒什麼反應，姸霏古靈精怪、充滿精神，和她相處反而讓我變得比較有精神！」

林予晞在《人生只租不賣》是個冷面笑匠。（公視台語台提供）林予晞在《人生只租不賣》是個冷面笑匠。（公視台語台提供）

而林予晞飾演神秘的資深專員徐若嵐，是冷面笑匠擔當，她除了苦練台語發音，手機更安裝台文APP，回覆粉絲發言都盡量用台語文字表達，讓自己時時刻刻融入台語環境，另外也特別為戲上頌缽課程，買了兩個缽在家練習。

扮演唐宇林（小林）的謝章穎劇中常負責收爛攤子，被導演要求「討喜不油膩」，他笑說有為角色皮膚美白，但看起來成效好像有限；王真琳挑戰比自己更I人的水電工謝珊珊，事先前往正在裝潢房子的友人家和工人聊天，偷師模仿修水電的姿勢。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集。

點圖放大header
點圖放大body
