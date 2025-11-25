自由電子報
娛樂

台北101董事長賈永婕崩潰 怎麼會在這卡關2天

台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕熱心公益、敢衝、敢拚，一舉一動都備受外界關注。今（25）她崩潰發文「我不是一個很勇敢的女性嗎？」更透露自己已經卡關2天，不斷問：「我的勇氣到底去哪了」？

賈永婕說「怎麼辦？我現在卡在第七集卡了兩天，完全看不下去。我的勇氣到底去哪了？」自認是勇敢女性的賈永婕說自己平常在江湖上廝殺，各種突發狀況、風風雨雨都挺過來了，直接硬上。沒想到，竟然敗在《如果我不曾看見太陽》第7集。

《如果我不曾見過太陽》演員李沐（左）、曾敬驊與台北101大樓拍照。（翻攝自臉書）《如果我不曾見過太陽》演員李沐（左）、曾敬驊與台北101大樓拍照。（翻攝自臉書）

賈永婕坦承自己從小就是那種看到壞人太壞、太惡毒，手就會自動比主角更快把電視關掉的人；小說也是，一看到壞人囂張，猖狂就無法忍受直接整本書合起來。她自爆：「不管是亞森羅賓還是金庸武俠小說都放在床頭躺很久才會再開始看」。

台北101大樓點燈，亮出《如果我不曾見過太陽》。（翻攝自臉書）台北101大樓點燈，亮出《如果我不曾見過太陽》。（翻攝自臉書）

原本賈永婕以為自己隨著年紀增長，忍受度應該會提高，沒想到《如果我不曾看見太陽》用倒敘法，先給她一刀，後面又一路虐心，讓賈永婕心臟痛到像被擰乾的抹布一樣。她更稱讚今年奪得金馬獎最佳男配角的曾敬驊「真的帥」，更推託指「就是因為他太帥了所以我很心疼啊」，還嘴硬說「江湖再險我都敢闖，結果這次是劇情太虐把我絆倒了」讓許多粉絲哈哈大笑。

第62屆金馬獎最佳男配角得主曾敬驊，激動興奮落淚。（資料照，記者胡舜翔攝）第62屆金馬獎最佳男配角得主曾敬驊，激動興奮落淚。（資料照，記者胡舜翔攝）

