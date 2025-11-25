林俊傑美國約會緋聞女友？ 目擊網友：穿情侶裝

金曲歌王「JJ」林俊傑年初被爆料與小20歲的網紅「七七」談戀愛。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑年初被爆料與小20歲的網紅「七七」談戀愛，當時經紀公司回應林俊傑重心放在音樂上，並未針對緋聞做出正面回應。近日又有網友爆料，指在美國親眼目睹林俊傑與一名長髮女子並肩同行，兩人穿著同樣的咖啡色上衣搭配白色褲子，被認為兩人穿著情侶裝。

網友指自己在美國洛杉磯巧遇林俊傑（紅框右）與長髮女子同行。（翻攝自微博）

爆料網友表示，自己是在美國洛杉磯巧遇林俊傑，當時他身邊有一名身材高挑的長髮女子，兩人穿著情侶裝。網友也曬出自己拍攝的照片，不過拍到的是兩人背影，由於年初林俊傑才傳出與網紅七七爆緋聞，很多人認為這名女子應該就是七七。

請繼續往下閱讀...

林俊傑緋聞女友相傳是小他20歲的網紅七七。（翻攝自小紅書）

網友也挖出七七家境很好，在東京、西雅圖、紐約都購置豪華房產，更繪聲繪影的指出林俊傑去日本玩的時候，也是住七七家的房子。一名自稱是七七母親好友的人透露，七七繼承了母親留下來的龐大房產，父親也是中國知名上市公司老闆。

儘管外界繪聲繪影指兩人談戀愛，但截至目前為止，兩人都未針對這段戀情做出正面回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法