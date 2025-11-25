自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林俊傑美國約會緋聞女友？ 目擊網友：穿情侶裝

金曲歌王「JJ」林俊傑年初被爆料與小20歲的網紅「七七」談戀愛。（資料照，記者王文麟攝）金曲歌王「JJ」林俊傑年初被爆料與小20歲的網紅「七七」談戀愛。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑年初被爆料與小20歲的網紅「七七」談戀愛，當時經紀公司回應林俊傑重心放在音樂上，並未針對緋聞做出正面回應。近日又有網友爆料，指在美國親眼目睹林俊傑與一名長髮女子並肩同行，兩人穿著同樣的咖啡色上衣搭配白色褲子，被認為兩人穿著情侶裝。

網友指自己在美國洛杉磯巧遇林俊傑（紅框右）與長髮女子同行。（翻攝自微博）網友指自己在美國洛杉磯巧遇林俊傑（紅框右）與長髮女子同行。（翻攝自微博）

爆料網友表示，自己是在美國洛杉磯巧遇林俊傑，當時他身邊有一名身材高挑的長髮女子，兩人穿著情侶裝。網友也曬出自己拍攝的照片，不過拍到的是兩人背影，由於年初林俊傑才傳出與網紅七七爆緋聞，很多人認為這名女子應該就是七七。

林俊傑緋聞女友相傳是小他20歲的網紅七七。（翻攝自小紅書）林俊傑緋聞女友相傳是小他20歲的網紅七七。（翻攝自小紅書）

網友也挖出七七家境很好，在東京、西雅圖、紐約都購置豪華房產，更繪聲繪影的指出林俊傑去日本玩的時候，也是住七七家的房子。一名自稱是七七母親好友的人透露，七七繼承了母親留下來的龐大房產，父親也是中國知名上市公司老闆。

儘管外界繪聲繪影指兩人談戀愛，但截至目前為止，兩人都未針對這段戀情做出正面回應。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中