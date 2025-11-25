粿粿與王子是前世夫妻？命理師：范姜始終是局外人

王子（左圖）、粿粿（右圖左）、范姜彥豐。（翻攝自IG）

〔娛樂中心／綜合報導〕范姜彥豐日前上傳影片，爆料老婆、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）發生婚外情。王子坦承關心粿粿婚姻已超出朋友界線，但賠償協商破局；粿粿也拍片認了出軌，並反控婚姻中大部分家用都由她負擔。最新週刊報導指出，三人態度逐漸低調，將把後續「轉為私下協商」。

命理師沈嶸解析三人因果，指出婚姻像交易。（沈嶸提供）

外界好奇，兩人過去從不吵架的婚姻，為何短短3年走向決裂？命理師沈嶸以通靈解析三人關係，指出范姜與粿粿屬於「無緣有分」，兩人沒有前世累積，婚姻更像是「互為交易」。粿粿看上范姜的家庭背景與穩定條件，而范姜則欣賞粿粿漂亮、有名氣、賺錢能力強，因此匆促步入婚姻，卻欠缺真正的感情基礎。

請繼續往下閱讀...

也因此，當婚姻中出現摩擦與缺點時，兩人都難以互信互諒：例如粿粿指控家用多為自己負擔、小孩大哭范姜卻戴耳機，甚至被爆料范姜長期在家打電動，讓她逐漸失望。

至於粿粿與王子的互動，沈嶸則稱兩人竟是「先天正緣」，前世曾是夫妻。前世的粿粿迷戀王子的外貌，奉他為「最帥的男人」；這份偏愛延續到今生，使粿粿對王子自然產生強烈好感。反觀王子雖無結婚意願，但習慣接受粿粿的崇拜與付出，「只是延續前世的模式」。

她更指出，外界認為范姜抓姦是勝利者，但從能量角度看，范姜始終是「局外人」，真正的感情糾葛從結婚前就已在粿粿與王子之間運作。她也用八字總結三人命格：「范姜莫名其妙、入局旁觀；粿粿義無反顧、愛情至上；王子無力負荷、身敗名裂。」

沈嶸（右二）每月不忘力行公益。（沈嶸提供）

每月不忘力行公益的命理師沈嶸，本月捐贈10萬元給「財團法人罕見疾病基金會」贊助罕見疾病病友全方位照護計畫，協助罕病病友在醫療、生活、安養、學習與社會適應上全方位的需求。自2019年以來，她累計捐款已達740萬元、物資捐贈達25300份，沈嶸的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫將堅定執行下去。

沈嶸本月捐贈10萬元給「財團法人罕見疾病基金會」贊助「罕見疾病病友全方位照護計畫」。（沈嶸提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法