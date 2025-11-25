自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

2026年5星座鹹魚翻身 財神眷顧錢包滿滿

2026年對5個星座來說，將是豐盛收穫的一年。（資料照，記者林良哲攝）2026年對5個星座來說，將是豐盛收穫的一年。（資料照，記者林良哲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年已經走到尾聲，許多人都摩拳擦掌準備迎接2026年。明年在命理學家心中是「火馬年」將會產生不少轉變，而星座專家則認為，2026年將是豐盛收穫的一年，其中有5個星座更是財運亨通，無論正、偏財都能滾滾而來，究竟是哪5個星座將在2026年迎來財運？快跟著《自由時報》娛樂頻道看下去。

✔天蠍座

深謀遠慮的天蠍座，善於洞察市場的細微變化，除此之外，也能憑藉冷靜分析和預見能力進行規劃與挑戰。進入2026年，天蠍座將能精準判斷理財投資方面的局勢變化，並在市場經濟中牢牢抓住致富機會。2026年對天蠍座是不錯的一年，不妨大膽嘗試股票、基金或是房地產方面的投資，但切記不要一次性投入全部資金，建議盡量保持低調謹慎，才能在賺錢的同時也守住財富。

✔射手座

射手座是天生的冒險家，總是充滿好奇心和探索欲。對具有冒險精神的射手來說，2026年將是收穫許多致富商機的一年。射手將透過廣闊的人脈收集到更多的財富機會。與眾不同的射手座勇於在不確定的環境中發展機遇，並保持樂觀積極的態度推動計劃。2026年射手可以大膽嘗試一些創新產業，而不必繼續固守傳統市場。

✔金牛座

務實的金牛座，不僅善於儲蓄，更懂得在穩中求進中不斷擴大自己的資產。2026年金牛座將穩固自己的財富來源，選擇一些低風險的項目，並從中求得高報酬。金牛座深知財富的累積需要時間，而他們正是12星座中最有耐心，也最懂厚積薄發的星座。只要堅守初心，持續創造和積累，金牛的財運將會持續變好。

✔獅子座

善於累積創造的獅子座，永遠站在財富的制高點。擁有管理才華和領導能力的獅子，任何時刻都自信滿滿，相信自己可以把團隊帶得更好，從而在工作中大放異彩。無論是在職場中打拚，還是自行創業經商，獅子都能精準掌握商機，把握每一個機會。因此，2026年是獅子拚搏累積的一年，也是收穫不少財富的一年。不過，大方的獅子在有錢之後花錢也難免大方，想要財運穩定，這一年不僅要賺錢，更要懂得管理收支，避免辛苦賺來的錢白白流失。

✔水瓶座

12星座中最具靈氣的水瓶座，進入2026年後將憑藉自己的創新能力和前瞻性抓住不少賺錢的機會。許多創業或經商的水瓶，可透過科技創新、環保產業或是最新的智慧領域方面開拓新的商機。水瓶座的思維不僅能賺到錢，還能預估到一些潛在風險，讓每一次的收入都能賺得穩穩當當，並能在其他領域收穫額外的商機。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中