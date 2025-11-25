2026年5星座鹹魚翻身 財神眷顧錢包滿滿

2026年對5個星座來說，將是豐盛收穫的一年。（資料照，記者林良哲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年已經走到尾聲，許多人都摩拳擦掌準備迎接2026年。明年在命理學家心中是「火馬年」將會產生不少轉變，而星座專家則認為，2026年將是豐盛收穫的一年，其中有5個星座更是財運亨通，無論正、偏財都能滾滾而來，究竟是哪5個星座將在2026年迎來財運？快跟著《自由時報》娛樂頻道看下去。

✔天蠍座

深謀遠慮的天蠍座，善於洞察市場的細微變化，除此之外，也能憑藉冷靜分析和預見能力進行規劃與挑戰。進入2026年，天蠍座將能精準判斷理財投資方面的局勢變化，並在市場經濟中牢牢抓住致富機會。2026年對天蠍座是不錯的一年，不妨大膽嘗試股票、基金或是房地產方面的投資，但切記不要一次性投入全部資金，建議盡量保持低調謹慎，才能在賺錢的同時也守住財富。

✔射手座

射手座是天生的冒險家，總是充滿好奇心和探索欲。對具有冒險精神的射手來說，2026年將是收穫許多致富商機的一年。射手將透過廣闊的人脈收集到更多的財富機會。與眾不同的射手座勇於在不確定的環境中發展機遇，並保持樂觀積極的態度推動計劃。2026年射手可以大膽嘗試一些創新產業，而不必繼續固守傳統市場。

✔金牛座

務實的金牛座，不僅善於儲蓄，更懂得在穩中求進中不斷擴大自己的資產。2026年金牛座將穩固自己的財富來源，選擇一些低風險的項目，並從中求得高報酬。金牛座深知財富的累積需要時間，而他們正是12星座中最有耐心，也最懂厚積薄發的星座。只要堅守初心，持續創造和積累，金牛的財運將會持續變好。

✔獅子座

善於累積創造的獅子座，永遠站在財富的制高點。擁有管理才華和領導能力的獅子，任何時刻都自信滿滿，相信自己可以把團隊帶得更好，從而在工作中大放異彩。無論是在職場中打拚，還是自行創業經商，獅子都能精準掌握商機，把握每一個機會。因此，2026年是獅子拚搏累積的一年，也是收穫不少財富的一年。不過，大方的獅子在有錢之後花錢也難免大方，想要財運穩定，這一年不僅要賺錢，更要懂得管理收支，避免辛苦賺來的錢白白流失。

✔水瓶座

12星座中最具靈氣的水瓶座，進入2026年後將憑藉自己的創新能力和前瞻性抓住不少賺錢的機會。許多創業或經商的水瓶，可透過科技創新、環保產業或是最新的智慧領域方面開拓新的商機。水瓶座的思維不僅能賺到錢，還能預估到一些潛在風險，讓每一次的收入都能賺得穩穩當當，並能在其他領域收穫額外的商機。

☆民俗說法僅供參考☆

