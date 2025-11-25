自由電子報
娛樂 最新消息

最美營養師高敏敏又曬「辣片」！ 剉喊：希望演算法別讓老公看到

外型亮眼的營養師高敏敏，擁有80粉絲。（翻攝自臉書） 外型亮眼的營養師高敏敏，擁有80粉絲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕獲封「最美營養師」的高敏敏，日前多次曬出清涼比基尼照，引發粉絲爆動，近日一段在澡間淋浴的香噴噴「辣片」，再度引起網友熱烈討論！

營養師高敏敏又PO辣片，尺度讓粉絲捏一把冷汗！（翻攝自臉書） 營養師高敏敏又PO辣片，尺度讓粉絲捏一把冷汗！（翻攝自臉書）

覺得身為人妻、家有二寶的高敏敏，不但是正妹一枚，在社群平台PO出的保健文章也十分專業，不同於其他營養師平鋪直敘的解說方式，切入角度很容易引起網友共鳴，但同時也引發另一派保守人士的「評論」，直言高敏敏根本不需要靠「露」搏聲量、提高知名度。

不過，網路酸言顯然不影響各品牌對高敏敏的偏愛，在白袍聯盟旗下總平台擁有80萬粉絲的她，代言品項幾乎從頭包辦到腳，幾乎是食衣住行育樂全部涉獵。據知，帥哥老公也十分力挺老婆的事業，雖然各自在網路世界衝刺的專業項目不同，但兩人對「底線」的看法相當一致。

營養師高敏敏出版過19本營養書籍，收養虎斑貓「豹豹」和巨型貴賓「心8」。（翻攝自臉書） 營養師高敏敏出版過19本營養書籍，收養虎斑貓「豹豹」和巨型貴賓「心8」。（翻攝自臉書）

最近，高敏敏可能因為夏季已過，已鮮少在個人社群曬出辣照，但她前幾日為了代言某個蓮蓬頭而再次大秀香肩和美背，還是讓不少粉絲大力給「讚」。這也讓高敏敏忍不住害羞寫道：拜託演算法不要讓另一半看到ㄚ……。

高敏敏多次曬出清涼比基尼照，但因為個人形象清新，正評大於負評。（翻攝自臉書） 高敏敏多次曬出清涼比基尼照，但因為個人形象清新，正評大於負評。（翻攝自臉書）

