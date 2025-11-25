許家有女初長成 Lily過18歲生日小S現況曝光

Lily過18歲生日，整個派對主色調為奶油白，蛋糕則是可愛的兔子造型。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣因姊姊「大S」徐熙媛今年2月因病在日本驟逝始終悲傷不已，宣布暫停所有演藝活動的她，先前在金鐘獎現身並與主持拍檔派翠克一同以《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」，當時她努力不讓典禮悲傷，得獎後更說這個獎不送給大S，要送給S媽，一番感言令人鼻酸。近日，小S二女兒「Lily」許韶恩過18歲生日，全家人相聚為她慶生，小S也與老公許雅鈞一同亮相。

18歲的Lily和家人一起聚餐慶生。（翻攝自IG）

壽星Lily今年生日派對主色調為奶油白，現場布置仙氣飄飄，Lily身穿白色禮服，臉上掛著甜美的笑容開心切蛋糕。雖然女兒已經18歲，小S還是為女兒準備了可愛的兔子造型蛋糕，Lily也曬多張慶生照片，其中小S與許雅鈞兩人親密露著笑容，依偎在一起，看起來相當自然放鬆。

小S（右）與老公許雅鈞替愛女Lily過18歲生日，兩人親密依偎。（翻攝自IG）

這是小S繼金鐘獎後再有公開照片亮相，從Lily的照片中不難看出小S氣色逐漸轉好，臉上也漸漸露出笑容，更有不少貼心網友叮囑Lily要好好照顧媽媽。

