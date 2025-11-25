自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許家有女初長成 Lily過18歲生日小S現況曝光

Lily過18歲生日，整個派對主色調為奶油白，蛋糕則是可愛的兔子造型。（翻攝自IG）Lily過18歲生日，整個派對主色調為奶油白，蛋糕則是可愛的兔子造型。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣因姊姊「大S」徐熙媛今年2月因病在日本驟逝始終悲傷不已，宣布暫停所有演藝活動的她，先前在金鐘獎現身並與主持拍檔派翠克一同以《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」，當時她努力不讓典禮悲傷，得獎後更說這個獎不送給大S，要送給S媽，一番感言令人鼻酸。近日，小S二女兒「Lily」許韶恩過18歲生日，全家人相聚為她慶生，小S也與老公許雅鈞一同亮相。

18歲的Lily和家人一起聚餐慶生。（翻攝自IG）18歲的Lily和家人一起聚餐慶生。（翻攝自IG）

壽星Lily今年生日派對主色調為奶油白，現場布置仙氣飄飄，Lily身穿白色禮服，臉上掛著甜美的笑容開心切蛋糕。雖然女兒已經18歲，小S還是為女兒準備了可愛的兔子造型蛋糕，Lily也曬多張慶生照片，其中小S與許雅鈞兩人親密露著笑容，依偎在一起，看起來相當自然放鬆。

小S（右）與老公許雅鈞替愛女Lily過18歲生日，兩人親密依偎。（翻攝自IG）小S（右）與老公許雅鈞替愛女Lily過18歲生日，兩人親密依偎。（翻攝自IG）

這是小S繼金鐘獎後再有公開照片亮相，從Lily的照片中不難看出小S氣色逐漸轉好，臉上也漸漸露出笑容，更有不少貼心網友叮囑Lily要好好照顧媽媽。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中