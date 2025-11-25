自由電子報
娛樂 最新消息

《我們六個》慘成這樣？黃薇渟被問「走不出的坎」竟噴鼻血 當場中斷訪問

黃薇渟突然流鼻血。（記者陳奕全攝）黃薇渟突然流鼻血。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬志翔與黃薇渟因戲劇《我們六個》在華視重播，今一起受訪，只是在訪問中，黃薇渟被問到「戲殺青後是否走不出來的坎？」，竟突然大叫：「我流鼻血了！」嚇得全場一陣騷動。她立刻離席去處理鼻血，隨後回到位置上解釋：「想到戲裡哥哥、姐姐的劇情就容易鼻酸啦。」馬志翔忍不住吐嘈：「那比較像是鼻血吧！」

黃薇渟突然流鼻血（左）馬志翔遞衛生。（記者陳奕全攝）黃薇渟突然流鼻血（左）馬志翔遞衛生。（記者陳奕全攝）

兩人在劇中飾演父女，角色命運悲慘。黃薇渟坦言至今還沒勇氣把戲看完，殺青後甚至一度不想談感情話題，只要想到劇中哥哥、姐姐的遭遇就心情沈重。某次播出時，她在房間偷聽到媽媽看到自己「核彈級爆哭」段落，還偷觀察母親有沒有因此更心疼她。

馬志翔（右）、黃薇渟。（記者陳奕全攝）馬志翔（右）、黃薇渟。（記者陳奕全攝）

談起最後一場原諒父親的重頭戲，她說自己壓力很大，尤其拍攝前一天馬志翔特別提醒她「要好好準備」，反而讓她更緊張。馬志翔則給了高度肯定，認為她戲分不多，但情緒掌握得極為精準。

馬志翔（右）、黃薇渟。（記者陳奕全攝）馬志翔（右）、黃薇渟。（記者陳奕全攝）

演完這部戲後，黃薇渟更珍惜家人：「那瞬間真的覺得家人是全世界最重要的。我常跟爸爸說，生意沒談成都沒關係，因為生離死別真的不知道何時會發生，我最在乎的是我們家人之間的感情。」

至於劇末爸爸對孩子說出的那句「爸爸對不起」，馬志翔透露是他臨時加入的：「雖然不是紀錄片，但戲劇讓故事更圓滿。願意放下、原諒，才看得到未來。」他說這句話也是想對自己的孩子說的，因為現實中並不一定會被原諒，但作為創作者，仍希望能給觀眾一點力量。

《我們六個》於華視每週一至週五晚間九點播出。

