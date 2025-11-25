謝忻抬腿險洩春光 網瘋喊「內外同色系」

女星謝忻近日她分享在基隆中正公園練跑的照片。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星謝忻積極投入跑馬拉松，近日她分享在基隆中正公園練跑的照片，穿著紫色運動服熱身的她，在金色石獅旁抬腿拉筋，不但完美展露出一雙白皙大長腿，更有網友瘋喊「看到裡面」，對此謝忻笑回：那是內裡。

謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

即將迎戰12月台北馬拉松的謝忻，俏皮在社群平台上發文寫著：「台北馬倒數！本來應該從從容容，有刃有餘，只剩28天的我—匆匆忙忙，連滾帶爬」。她也曬出自己的熱身照，更表示自己要先休息一天，雖然身體還想繼續努力，但身體狀況必須休息，為了避免惡性循環，只好乖乖休息。

請繼續往下閱讀...

謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

照片中的謝忻穿著整套紫色的「運動戰袍」，從頭上的帽子到腳踩的運動鞋，都是同一色系，用心配色受到網友稱讚。其中一張謝忻拉筋伸展肢體的照片，讓許多網友瘋狂，因為運動短褲比較寬鬆，網友看到裡頭露出紫色布料，有人提醒謝忻走光，謝忻則輕鬆回覆：「那是內裡」。原來短褲裡早就貼心設計好內裡，運動實際透氣又不怕走光，粉絲開心反應：這種福利很好，我們很喜歡。

謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法