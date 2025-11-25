自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝忻抬腿險洩春光 網瘋喊「內外同色系」

女星謝忻近日她分享在基隆中正公園練跑的照片。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）女星謝忻近日她分享在基隆中正公園練跑的照片。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星謝忻積極投入跑馬拉松，近日她分享在基隆中正公園練跑的照片，穿著紫色運動服熱身的她，在金色石獅旁抬腿拉筋，不但完美展露出一雙白皙大長腿，更有網友瘋喊「看到裡面」，對此謝忻笑回：那是內裡。

謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

即將迎戰12月台北馬拉松的謝忻，俏皮在社群平台上發文寫著：「台北馬倒數！本來應該從從容容，有刃有餘，只剩28天的我—匆匆忙忙，連滾帶爬」。她也曬出自己的熱身照，更表示自己要先休息一天，雖然身體還想繼續努力，但身體狀況必須休息，為了避免惡性循環，只好乖乖休息。

謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

照片中的謝忻穿著整套紫色的「運動戰袍」，從頭上的帽子到腳踩的運動鞋，都是同一色系，用心配色受到網友稱讚。其中一張謝忻拉筋伸展肢體的照片，讓許多網友瘋狂，因為運動短褲比較寬鬆，網友看到裡頭露出紫色布料，有人提醒謝忻走光，謝忻則輕鬆回覆：「那是內裡」。原來短褲裡早就貼心設計好內裡，運動實際透氣又不怕走光，粉絲開心反應：這種福利很好，我們很喜歡。

謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）謝忻熱身照疑似走光，但她回答是內裡。（翻攝自IG／攝影@o.kuma）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中