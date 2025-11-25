吳佩慈透露「還是會傳訊息給大S」 見生前備註狂飆淚

女星吳佩慈至今仍會傳訊息給大S。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月意外於日本病逝，身邊至親好友深感悲痛，日前妹妹「小S」徐熙娣在金鐘獎上提到姊姊更是讓觀眾鼻酸。大S姐妹淘吳佩慈至今仍難相信這個噩耗，今（25）她發文透露：經常在午夜夢迴想著她，然後繼續微信和Line她。

女星大S今年2月驟然病逝，讓至親好友深感悲傷。（資料照，記者王文麟攝）

吳佩慈說「好朋友（指大S）很瀟灑的走了，留著她在微信朋友圈備註的那句，死亡是必然的。常常在午夜夢迴想著她，然後繼續微信和Line她，我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回」。偶爾吳佩慈突然想起大S已經過世這個殘酷又無情的事實，就會再狂哭一頓。

吳佩慈坦言看到大S朋友備註總是會淚崩。（翻攝自小紅書）

吳佩慈坦言自己剛開始很害怕看到大S的消息，怕自己不停的崩潰，但最近吳佩慈已經感覺到自己的轉變，她開始看起各種早年《娛樂百分百》的片段和大S以前的一些作品。吳佩慈說自己想開了，選擇不再繼續逃避，更提到最近自己看了《轉角＊遇到愛》，這是她第一次看這部戲，以前總覺得看兩個認識的人在電視劇裡談戀愛很尷尬，現在卻能感受到魅力。

吳佩慈透過不斷回憶大S的過程當中，感到自己又加深對她的愛，更表示「我真的常常是一邊笑、一邊哭的在看。只要我們都記得她，她就會一直存在」。

