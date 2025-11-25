自由電子報
娛樂 最新消息

太誇張 啦啦隊女神見面會被怪粉絲舔手當場嚇壞

韓援啦啦隊「哈妮女神」朴恩惠。（資料照，記者胡舜翔攝）韓援啦啦隊「哈妮女神」朴恩惠。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍女演員朴恩惠以啦啦隊身分來台發展，被稱為「哈妮女神」的她昨（24）日出席YouTube頻道粉絲見面會，她親自為粉絲調製「燒啤」，沒想到調製過程當中啤酒氣泡噴到手，竟有一名粉絲衝上前緊抓住朴恩惠的手，還當場用舌頭舔去她的手，當場嚇壞朴恩惠，影片流出後引起大批網友反彈，怒斥：金變態。

朴恩惠經紀公司「OM Just Cheerleader」隨後立即發聲明，表示已接受該粉絲道歉，不會對其提告，但提醒粉絲之後請不要有這種越界的事情再度發生。

李素泳（左）、朴恩惠。（資料照，記者王文麟攝）李素泳（左）、朴恩惠。（資料照，記者王文麟攝）

還原事情發生經過，當時朴恩惠在線下會員見面會，親手為粉絲調製燒啤，沒想到啤酒泡沫湧出來並沾到手，朴恩惠本來想甩甩手將泡沫甩掉，沒想到一名粉絲突然伸手抓住朴恩惠，還用舌頭把啤酒舔掉，讓朴恩惠當場受到驚嚇。事後該粉絲也第一時間主動聯繫經紀人，為自己失禮的行為表達歉意。

朴恩惠在線下粉絲見面會被粉絲舔手突兀行為嚇到。（資料照，記者陳逸寬攝）朴恩惠在線下粉絲見面會被粉絲舔手突兀行為嚇到。（資料照，記者陳逸寬攝）

稍早經紀公司發出聲明，表示朴恩惠考量對方事後真誠致歉，也展現出悔意，所以不會對該粉絲提告，在心情平復後，選擇原諒對方。經紀公司也再三強調，會永遠把藝人的安全與感受放在最優先位置，為藝人奮戰到底。

朴恩惠笑容甜美，與偶像女團EXID成員Hani相似，故贏得「哈妮女神」美稱，她於2026經典賽資格期間走紅，今年3月加盟職籃台北戰神啦啦隊Taishin Wonders，現在效力於職排、伊斯特啦啦隊TOKKI CUTIE。

朴恩惠經紀公司透過網路發出聲明，捍衛藝人安全。（翻攝自IG）朴恩惠經紀公司透過網路發出聲明，捍衛藝人安全。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

