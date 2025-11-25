自由電子報
娛樂 最新消息

SJ利特甜到爆！喊話想「長住台灣」全身抹精華液嚇壞造型師

利特記者會（記者王文麟攝）利特記者會（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男團「SJ」Super Junior隊長利特 今（25）亮相台北，出席護膚品牌記者會，獲讚有「天使般的皮膚」；他幽默自爆造型師前一天摸到肩膀竟嚇到彈開，「因為我敷完面膜會把剩下的精華液塗到全身！」引爆現場大笑。

更狂的是，利特示愛台灣，說出：「如果能和品牌一直合作，願意把人生第一個刺青獻給品牌！」登上今日最甜的代言人名場面。

利特記者會（記者王文麟攝）利特記者會（記者王文麟攝）

利特說：「我真的很喜歡台灣，但來台灣不是我想來就能來……不過，只要有人呼喚我，我會優先來！」還透露有「想長住台灣」的小計畫，想安排家族旅遊，到台灣開餐廳，甚至願意親自顧店，引發現場騷動，氣氛瞬間成了粉絲見面會。

被問今年最難忘的台灣記憶，利特毫不猶豫回答：「大巨蛋演唱會的無人機應援。」表示那是「人生第一次感動到落淚的應援」，看到天空拼出「SJ」「ELF」，再搭配全場大合唱，「當下真的說不出話，只覺得世界太美。」

利特透露，所有成員在演唱會後都一致決定：「無論什麼時候，只要台灣邀請，我們一定會回來，再度站上大巨蛋。」表示下次來台，會親自對大家說：「我回來了！」

