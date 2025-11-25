《我們六個》冠名冷氣遭百萬網友熱議！馬志翔回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬志翔、天心等人演出的戲劇《我們六個》近日在華視播出，只是加上冠名播出的廠商和戲劇名稱在畫面中是一樣大，有網友在Threads上不解以為新戲叫「我們六個金鼎冷氣」，短短5天就有近百萬網友瀏覽，引發熱議。馬志翔今宣傳《我們六個》受訪被問及此事，先搞笑回「台灣天氣很熱，冷氣這種東西很實用」，後來他坦言台灣戲劇在電視台生存，很需要贊助，因此這樣的冠名方式，他說：「完全可以理解。」

馬志翔宣傳《我們六個》。（記者陳奕全攝）

而馬志翔在《我們六個》中飾演渣爸，除了外遇，還把小三大喇喇帶回家，讓許多觀眾氣到狂罵，連家裡真正的太太都無法置身事外。馬志翔笑說：「那陣子她超常罵我，脾氣暴躁到不行！」他模仿太太動不動就用不耐煩口氣吼他「睡覺了啦」、「你兒子要洗澡了」，讓他哭笑不得，只能默默承受戲外延伸的情緒後座力。

請繼續往下閱讀...

網友討論《我們六個》冠名方式讓人容易產生誤解。（翻攝自Threads）

被罵到心裡有陰影的馬志翔，甚至一度不敢白天出門跑步，擔心路人會把角色對號入座，「覺得那段期間路人的眼神都有點敵意。」最後乾脆改成晚上八點才外出，「那時候大家都在看電視，就不會被認出來。」但沒想到反效果，他反而因此跟路人多了不少有趣互動，大家熱情找他合照。若偶爾遇到路人用力瞪他，他也豪邁回瞪，「互相尊重啦！」

此外，今年金馬獎的頒獎短片中，馬志翔特別演出「那些年投錯的電影」，兼作導演、演員的他沒有投資錯誤的經驗，那會有「投錯明星」？他超有自信回：「我自己拍的戲都覺得選角超棒，你要先愛那個演員，作品才會好。至於會不會遇到公子哥類型的演員？他語氣超坦：「那我就不會用他。」並補充自己的選角SOP，外型、個性、演技缺一不可，「如果個性不OK，就不會出現在我的名單裡。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法