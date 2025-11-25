自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鍾欣凌熱戀約會照蹦「36公分最萌身高差」 信吐露壓力來源

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌與「信」蘇見信在華語版《我們的藍調時光》中，學生時期和20多年後重逢在嘉義約會的戲碼，可以看到信為了配合鍾欣凌特別站八字合照，兩人呈現36公分的最萌身高差，充滿導演林子平之前想要的「粉紅泡泡」，不過有別於鍾欣凌在嘉義吃吃喝喝很開心，信卻因為台詞太多，壓力備增。

信（左）拍《我們的藍調時光》很貼心，為了配合鍾欣凌特別站八字合照。（米神國際提供）信（左）拍《我們的藍調時光》很貼心，為了配合鍾欣凌特別站八字合照。（米神國際提供）

鍾欣凌到嘉義拍攝很開心，因為是趟美食之旅，「我小時候跟爸媽有到嘉義玩，印象有到圓環，吃到好吃的西魯肉、水晶餃，這次來拍戲每天吃吃喝喝好有趣。」她也很喜歡昭和18，「日式建築像神社，一進去就聞到很香的木頭味道，我幻想有個這樣的房子有多高興，但馬上被信和導演吐槽，如果有這樣的房子，很難打掃，很容易有白蟻。」

鍾欣凌在《我們的藍調時光》與信配對，不過兩人有著36公分的最萌身高差，拍戲會不會很辛苦，鍾欣凌笑說：「我覺得滿好的，因為我們平常都是低頭看手機，會覺得脖子很痠，醫生就說要反方向，那我想說那就看信好了，他好高，長的帥、身材又好，就會覺得好佩服他。」

鍾欣凌（左）和信在《我們的藍調時光》逛夜市。（米神國際提供）鍾欣凌（左）和信在《我們的藍調時光》逛夜市。（米神國際提供）

至於兩人的CP有沒有達到導演想要的「粉紅泡泡」？鍾欣凌說：「我覺得有耶！因為我們不算熟，反而有那種很久沒見面的尷尬和害羞，尤其他很可愛，話不多，但會很深情的看著妳，讓人覺得很害羞。」為了讓兩人在很短時間變得比較親密，兩人會常一起聊天，很需要人照顧的信也讓鍾欣凌母愛噴發，會常提醒他要吃飯、帶錢包，讓兩人距離拉近。

鍾欣凌（左）和信在《我們的藍調時光》重回學生時期的冰果室。（米神國際提供）鍾欣凌（左）和信在《我們的藍調時光》重回學生時期的冰果室。（米神國際提供）

信也很喜歡嘉義，因為這裡有「剛剛好的陽光、剛剛好的人情味、好吃的食物，還有剛剛好能入戲的空氣。」不過他到嘉義出外景從頭到尾壓力都很大，「因為我比較需要培養情緒的場次都在嘉義，所以在嘉義拍戲對我來說不好玩，但卻非常深刻。」有別於鍾欣凌覺得兩人有「粉紅泡泡」，信反而覺得導演要的「粉紅泡泡」在嘉義比較少，因為雖然兩人在約會，但想借錢的信其實一直擔心謊言被拆穿，跟鍾欣凌心情大不同。

信最大的壓力來源是台詞很多，「嘉義都是我的戲，台詞好多，比背歌詞還難。」為了增加記憶力，信會分飾兩角，提前把他和鍾欣凌的對話錄起來反覆聽，不過他的反串卻被鍾欣凌虧「這不像我。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中