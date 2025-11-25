自由電子報
娛樂 電視

黃子佼能懂受害人的痛？嚴立婷斥責：我看不起你

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼持有大量兒少性影像案，昨透過委任律師發出三頁聲明，證實已與全數被害人完成和解，並再度向受害者致歉。然而，他的悔悟聲明引發部分人反彈，主持人嚴立婷昨就在社群上怒斥：「懂受害人的痛？然後你擁有2259部片？用錢撫平傷痛？我看不起你。」

嚴立婷。（資料照，記者陳奕全攝）

黃子佼昨在宣判前夕，透過律師發出聲明，他強調：「我已認知每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷。若沒有下載就沒有人會供給，本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，本人也再次表達深摯的道歉。」

嚴立婷發聲斥責黃子佼。（翻攝自IG）

而今日高等法院宣布判決結果，黃子佼因收藏2259部兒少性影像，共涉及37名被害人，被依違反個資法判處1年6月、緩刑4年，須提供180小時義務勞務，並接受3場次兒少保護與性別平等法學教育。法院痛批他因一己慾望購買並下載非法影像，嚴重妨害兒少身心健全，但考量已全數和解，從一重論處採較輕罪名量刑，判決仍可上訴。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

