娛樂 電視

林莎與男星「吃到深夜不回家」全被拍！他突道歉認不識貨

〔記者林欣穎／台北報導〕年底新北最大冬季盛事「新北歡樂耶誕城」於11月14日盛大開城，TVBS節目《食尚玩家》同步推出特別企劃「今晚不回家，新北夜貓必吃清單」，由主持人卞慶華、林莎親自帶路，從新莊一路吃到中永和、再攻進三重，把新北在地人才知道的深夜美食通通一網打盡。

基隆人卞慶華開場放話：「新北人都去基隆吃宵夜！」沒想到實際開吃後，一路被新北美食征服，被林莎要求「鄭重道歉」，意外反差笑翻現場。

林莎（左）、卞慶華在中和品嘗在地人氣鹹粥。（TVBS提供）林莎（左）、卞慶華在中和品嘗在地人氣鹹粥。（TVBS提供）

兩人行程第一站來到新莊，介紹在地人激推的蝦仁蛋炒飯、鮮蚵湯和鮑魚粥，主持人才開動沒多久就被收服，尤其蝦仁蛋炒飯，卞慶華大讚：「神秘醬汁加上飽滿水分，非常甜口！」兩人邊吃邊狂點頭，直呼暖胃又暖心。

接著兩人轉往中和，品嘗藝人朋友們私下激推的美式炸雞，炸雞才剛一咬下去，鮮嫩多汁讓兩人吃到停不下來，林莎想起卞慶華先前放話：「新北人都去基隆吃宵夜！」立刻起鬨要他向老闆正式道歉，只見卞慶華馬上認錯，連忙讚美：「好吃！我道歉！」兩人的互動逗得全場大笑。

卞慶華（左）、林莎在新莊品嘗當地人氣蛋炒飯。（TVBS提供）卞慶華（左）、林莎在新莊品嘗當地人氣蛋炒飯。（TVBS提供）

除了鹹食之外，板橋巷弄藏著在地人狂推的珍奶店，綿密碎冰口感加上濃郁茶香，一喝下去讓兩位主持人驚豔不已，卞慶華回憶湧現，直呼：「這是小時候的味道！」林莎也附和奶茶的濃郁程度，「口感像是在喝木瓜牛奶」。緊接著來到中和金玉鹹粥，竟巧遇林莎的粉絲老闆，並獲老闆推薦隱藏吃法「鹹粥＋米粉湯」，本來半信半疑的卞慶華，一入口就秒被圈粉，大喊：「拜託給我續三碗！」

宵夜戰最後來到三重，挑戰「全台開最晚」的原肉牛排店，特有的蔬菜醬基底讓林莎眼睛一亮，驚豔表示：「第一次吃到這種味道！」最後再以暖心麻油雞畫下完美句點，兩人一致認同大讚：「冬天吃這個溫暖的剛剛好！」整圈吃下來，卞慶華忍不住向新北人「二度認錯」，坦言新北宵夜根本好吃到吃不完。

