饒舌歌手身兼國會助理！楊舒雅「小六就參加學運」自嘲怪學生

《反正你也不睡覺》來賓楊舒雅（左起）、主持人吳曉樂、主持人傑尼。（小公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視讀書節目《反正你也不睡覺》這週請到身兼饒舌創作者與國會助理的楊舒雅，她笑說自己的政治啟蒙「從胎教就開始」，家裡對於各項議題很開放式的討論，從小還一路「帶著走」進學運現場。

楊舒雅說自己真正走進社會運動現場，是小學六年級時被家人一起帶去野草莓學運，「雖然那時候根本看不懂議題，但炎熱、標語、坐在地上的身體記憶，全刻在心裡。」楊舒雅自嘲高中時期：「我是個怪學生。」升大學時班導在推薦信竟寫：「此人雖不討喜，但思想獨立。」讓她看到差點當場暈倒。主持人曉樂笑說「但也可能班導這傑出的一手，讓看太多天花亂墜的推薦信感到很膩的教授，看到真話反而更原味！」

請繼續往下閱讀...

楊舒雅感謝17歲的自己，成想成為的樣子。（小公視提供）

節目也聊到她大三最低潮的時期寫下歌曲《一萬匹馬的坍塌》，把焦慮與撞牆全砸進詞裡；之後到花蓮任教兩年，人生節奏從「都市焦慮J人」轉成「山海鬆弛P人」。她說：「以前覺得人生一定要規劃好，但花蓮提醒我，迷惘不是錯，有時換一個生活位置，答案就會自己浮出來。」

錄影最後，請楊舒雅給17歲自己的話，她的回答讓主持人吳曉樂一度落淚。「如果讓17歲的自己看現在的模樣，我會很驕傲。身體健康、心靈安定、持續做想做的事，並忠實回應一路以來成長出的核心價值與信念。你真的有好好長大，長成你想要的樣子。」這段話也成為節目當中最溫柔的亮光。本集將於25日上架於《反正你也不睡覺》YouTube、Podcast。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法