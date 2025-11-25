自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

饒舌歌手身兼國會助理！楊舒雅「小六就參加學運」自嘲怪學生

《反正你也不睡覺》來賓楊舒雅（左起）、主持人吳曉樂、主持人傑尼。（小公視提供）《反正你也不睡覺》來賓楊舒雅（左起）、主持人吳曉樂、主持人傑尼。（小公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視讀書節目《反正你也不睡覺》這週請到身兼饒舌創作者與國會助理的楊舒雅，她笑說自己的政治啟蒙「從胎教就開始」，家裡對於各項議題很開放式的討論，從小還一路「帶著走」進學運現場。

楊舒雅說自己真正走進社會運動現場，是小學六年級時被家人一起帶去野草莓學運，「雖然那時候根本看不懂議題，但炎熱、標語、坐在地上的身體記憶，全刻在心裡。」楊舒雅自嘲高中時期：「我是個怪學生。」升大學時班導在推薦信竟寫：「此人雖不討喜，但思想獨立。」讓她看到差點當場暈倒。主持人曉樂笑說「但也可能班導這傑出的一手，讓看太多天花亂墜的推薦信感到很膩的教授，看到真話反而更原味！」

楊舒雅感謝17歲的自己，成想成為的樣子。（小公視提供）楊舒雅感謝17歲的自己，成想成為的樣子。（小公視提供）

節目也聊到她大三最低潮的時期寫下歌曲《一萬匹馬的坍塌》，把焦慮與撞牆全砸進詞裡；之後到花蓮任教兩年，人生節奏從「都市焦慮J人」轉成「山海鬆弛P人」。她說：「以前覺得人生一定要規劃好，但花蓮提醒我，迷惘不是錯，有時換一個生活位置，答案就會自己浮出來。」

錄影最後，請楊舒雅給17歲自己的話，她的回答讓主持人吳曉樂一度落淚。「如果讓17歲的自己看現在的模樣，我會很驕傲。身體健康、心靈安定、持續做想做的事，並忠實回應一路以來成長出的核心價值與信念。你真的有好好長大，長成你想要的樣子。」這段話也成為節目當中最溫柔的亮光。本集將於25日上架於《反正你也不睡覺》YouTube、Podcast。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中