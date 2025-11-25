「真人版通靈少女」拍大尺度照不設限！挑戰「繩縛藝術」羞曝細節

〔記者林欣穎／台北報導〕有「真人版通靈少女」稱號的飄哥，第三度登上JKF11月號雜誌封面。從第一次的青澀到如今充滿自信，飄哥滿懷感激表示：「其實每次拍攝封面都等同是我人生每一個階段的新里程碑，而今年的我所感受到的更多事沉澱與自信，因為我已經更懂得欣賞自己的轉變，並在鏡頭前展現真正的自己。」

飄哥的身分多元且特殊，她既是宮廟神職人員，能當神明乩身，又是性感火辣的JKF女郎。她天生擁有靈性體質，自擔任神職人員以來，接觸過的人事物超越大家想像，早就深感「人性無法更改」，「雖然我仍會努力修行、提升自身能量，然而有時遇到了難以更動的事情，我認為接受自己並非全能的，也是成長的一部分」。

飄哥透露自己喜歡收藏熊的周邊，擁有不少熊熊玩偶。（JKF提供）

說到這次拍攝的主題「玩具」，飄哥透露自己喜歡收藏熊的周邊，擁有不少熊熊玩偶，也喜歡收藏香氛、金飾等「大人的玩具」。對於感情世界，飄哥重視內心交流更勝物質，對她而言，理想中的約會不一定要奢華，只要能放鬆聊天、真實交流，即使只有散步、拍拍照，這樣就很快樂了。

加入JKF多年，飄哥拍攝過多部JVID作品，對於「探索自我」的過程毫不設限，嘗試過女女、學生妹、巨乳護士等題材。令她印象最深刻的，是近期嘗試「繩縛藝術」的主題，直呼：「繩藝不僅是表達人體美學與柔韌性的一種藝術形式，更是身體與心靈的結合。」

飄哥既是宮廟神職人員，能當神明乩身，又是性感火辣的JKF女郎。（JKF提供）

飄哥回憶剛加入JKF時原以為拍攝尺度會大到令人害羞，但意外地發現攝影團隊都非常尊重模特兒們，而且現場女性工作人員居多，讓女郎在拍攝時更安心。看著新進女郎越來越多，飄哥坦言感到焦慮，「但後來我明白了這些感受可以轉換成進步的動力，更代表著我對這行仍保有熱情」。

今年飄哥也參與了JKF百大女郎票選，期待自己的成績能比去年更進步。在粉絲的支持下，飄哥始終名列前茅，她也藉此對粉絲們告白：「謝謝你們一路的陪伴，無論我在高峰或低谷，你們都在，希望我的作品能帶給你們力量與溫暖。」

