黃子佼聲明好奇才持有兒少性影像 婦團斥：數千部下載已是性慾

〔記者吳柏軒／台北報導〕藝人黃子佼持有兒少性影像被法辦，一審判刑8個月，今（25日）二審改判1年6個月，緩刑4年，黃昨透過律師聲明一時好奇才下載非法影像，但婦女救援基金會今聲明痛斥，指黃購買並下載數千部，早已超過好奇心範圍，是滿足個人性慾。

婦援會指出，兒少性剝防制條例於104年就已修法，無正當理由持有兒少性影像者，會被罰款並接受2到10小時輔導教育，112年2月才修法入罪，指黃子佼早年購買持有，已構成犯法行為。而黃雖聲稱因為愚蠢好奇心而誤觸法律，但實際上黃持續購買上千部兒少性影像，查得出來的被害人就有30人，已非好奇心，而是滿足個人性慾，甚至有習慣或上癮可能性，恐須接受心理諮商輔導或治療。

婦援會表示，即便黃子佼又辯稱下載的影像多是成年人，但只要下載購買非法性影像，不管被害人成年或未成年都將造成終生傷害影響，且黃持有的影像，多是透過偷拍、誘騙、強暴脅迫拍攝製造而成，均造成被害人嚴重身心傷害外，被害人還需要面臨其性影像在網路上不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環，對其生活和未來影響都相當大。

婦援會強調，有購買性影像者，才有人犯罪拍攝錄製造、散布與販賣，呼籲社會大眾勇於檢舉或不購買下載，呼籲刑法修法，將購買成人非法性影像入罪化，才能遏止行為，國內更應仿效澳洲等國制定網路安全法，要求境內境外網路業者須負起法律責任，共同防堵各種新興網路數位犯罪行為，讓民眾有個安全、放心的網路數位環境。

