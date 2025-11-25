自由電子報
娛樂 最新消息

黃子佼二審判1年6月、緩刑4年 律師嘆：有錢就是優勢

黃子佼。（資料照，記者楊國文攝）黃子佼。（資料照，記者楊國文攝）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼自「創意私房」網路論壇購買並持有兒少性影像，法院今（25）二審判決出爐，判刑1年6月，緩刑4年。對此，律師林智群直指，「黃聲稱與所有被害人和解」，他覺得不太可能，黃只是與「願意站出來告他」的被害人和解，至於害怕二次傷害者或找不到人的被害人，「黃子佼是不可能找到他們和解的」。

林智群今轉發新聞，內容提及「知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審審理後，讓雙方試行調解，最後黃子佼於24日透過律師發布聲明，宣稱已與全部30多位被害人達成和解。全案於25日宣判，高等法院改將他判刑1年6月、緩刑4年。可上訴第三審」。

林智群直言，「關鍵字：緩刑」、「心得就是有錢真好。在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢」，包括可以找好律師處理案子，以及有財力跟被害人和解，換取被害人原諒、法院給緩刑。

話鋒一轉，林智群認為，「不過黃子佼聲稱跟所有被害人和解，我覺得不太可能！黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？黃子佼只是跟『願意站出來告他』的被害人和解，至於那些害怕二次傷害不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，黃子佼是不可能找到他們和解的」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「堅決抵制變態黃」、「造成那麼多女生一輩子的陰影傷痛，他一句愚蠢好奇就帶過了，呵呵」、「搞不好過一陣子他又出來開始在演藝圈工作了，然後一些老藝人會護航幫忙說『過去都過去了，要給他機會』之類的」。

黃子佼藏2259部兒少性影像片 二審改判1年6月

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

