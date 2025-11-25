自由電子報
娛樂 音樂

國民女友祈錦鈅證實簽字離婚 斷開前夫內幕曝光：我沒有欠他

〔記者陽昕翰／台北報導〕國民女友祈錦鈅今在社群洩口風，與圈外老公小青蛙疑似婚變。對此，祈錦鈅受訪證實已經簽字離婚1年，她回應：「我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處。」強調尊重彼此的人生安排，不會再公開細談過程或細節。

祈錦鈅坦言，這段時間的確是人生比較辛苦的一年，「主要是身心壓力比較大，加上需要一邊照顧孩子、一邊重新適應新的生活節奏，所以心力上比較吃重。這些屬於個人階段性的調整，並沒有特別的事件需要往外延伸或放大。」

祈錦鈅證實婚變消息。（資料照，記者陳逸寬攝）祈錦鈅證實婚變消息。（資料照，記者陳逸寬攝）

她形容這段時間歷經「破破爛爛」的身心靈，「很努力，很累，但沒有那種（跟前夫在一起）的無力感，頂多偶爾有點難過。」透露財務與生活相關的安排都在離婚時妥善處理了，「我也不想讓外界擔心，目前我的工作和經濟狀況都持續在努力，生活一直積極投入各項事業。」

祈錦鈅與前夫都有保持聯繫，昨天還送到對方送的一條項鍊，她接著說：「但我覺得可能該把完全的自由還給他，所以公開（離婚消息），如果他有心我們應該也會有很友好的親人關係，畢竟所有關係都需要經營和維護，戀情部分我覺得大家都還年輕，所有人都該值得幸福，我也想好好對待自己。」

祈錦鈅受訪回應心情。（翻攝IG）祈錦鈅受訪回應心情。（翻攝IG）

祈錦鈅接下來希望把重心放在生活、事業還有孩子的成長教育上，她說：「我是不想之後被拍到他有新對象，或我跟我跟新對象鬧的滿城風雨，決定把完整的自由還給他，他也沒關心我啊這一年，已經很夠了，我覺得該放開了。」認為完全沒有虧欠他，宣布要斷開前夫，給他全部的自由。

