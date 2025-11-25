自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾敬驊金馬封男配！韓團YOUNG POSSE甜喊「哥哥恭喜」

YOUNG POSS成員Doeun（左起）、Sunhye、Jieun、Jiana、Yeonjung得知曾敬驊哥哥得金馬男配角獎開心不已。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）YOUNG POSS成員Doeun（左起）、Sunhye、Jieun、Jiana、Yeonjung得知曾敬驊哥哥得金馬男配角獎開心不已。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團YOUNG POSSE首次台灣專場演唱會將於12月13日在MOONDOG登場；該團今年和新科金馬男配角得主曾敬驊合拍《COLD》MV，團員們得知他順利獲獎，紛紛在社群祝賀：「超榮幸能跟曾敬驊哥哥合作，真的非常替他開心！」。

繼先前公布YOUNG POSSE將於12月14日舉辦韓國女團史上最特別的粉絲活動「辣炒年糕黑白大PK」後，活動大獎今曝光：最終勝出的幸運TELEPOSSE（粉絲名），將獲得YOUNG POSSE五位成員精心準備的隨身香水、獨一無二手作小包包、回憶滿滿鯊魚夾、幸運四葉草吊飾、超萌烏龜娃娃等私人珍藏品。

YOUNG POSS演唱會主視覺。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）YOUNG POSS演唱會主視覺。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

這是該團出道以來，首次公開送出別具個人意義的私人物品，從實用小物到獨一無二的收藏，每件都蘊含成員對 TELEPOSSE 的心意與謝意，讓一場年糕大賽，瞬間升級為粉絲夢寐以求的「最強寵粉福利」。

為讓粉絲可以提前備戰，主辦單位將從創新、美味、擺盤等通通列出評分重點，鼓勵TELEPOSSE在家事先練習廚藝。屆時幸運粉絲將在現場分組動手料理韓國國民美食，由 YOUNG POSSE 五位成員親自擔任評審，一邊品嚐粉絲的成果、一邊近距離互動，還有機會把成員的私人珍藏品帶回家，真正實現「有吃、有玩、又有得拿」。

此外，主辦同步宣布，12月13日的粉絲福利將全面升級，原僅限部分票區的 Hi-Bye 福利，正式擴大為「全場 Hi-Bye 歡送」，所有購票入場粉絲，皆能在演出結束後，近距離與 YOUNG POSSE 五位成員打招呼致意。

現場亦將加碼抽出 10 位幸運粉絲，送出整套成員親筆簽名限定小卡，珍藏價值瞬間飆升，詳情請上「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方社群查詢。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中