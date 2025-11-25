自由電子報
娛樂 最新消息

「鬼后」王玉環轉戰保險業 每日工作12小時超猛

香港「鬼后」王玉環（右）離開演藝圈後投入保險業，活出精采人生。（香港星島日報）香港「鬼后」王玉環（右）離開演藝圈後投入保險業，活出精采人生。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕69歲淡出幕前多年的80年代香港「鬼后」王玉環，近日作客無綫節目《流行都市》分享近況，暢談當年由影壇轉戰保險業，並成為年薪千萬「保險女王」經歷。

中韓混血女星王玉環80年代憑藉多部港產恐怖片中的精湛演出，獲封「鬼后」，但隨著90年代鬼怪片式微，加上與當時導演男友、已故午馬分手，王玉環的演藝事業面臨瓶頸，她在訪問中坦言，當時因失戀兼事業停滯決心放下藝人光環，在朋友介紹下投身保險業。

轉行初期，王玉環曾面對不少質疑，不過她憑著不服輸拚勁，每日投入超過12小時工作，由清晨7時一直忙至深夜。王玉環的勤奮與努力，讓她迅速在保險界嶄露頭角，屢創佳績，不僅連續16年成為百萬圓桌會會員，更成為公司128年來首位女性高級區域總監，年收入高達千萬，寫下香港保險界傳奇。

事業成功的同時，王玉環的家庭生活亦相當美滿，她2003年與富商秦毅結婚，夫妻恩愛逾20年，雖然兩人未有子女，但無損感情。王玉環在訪問中表示，自己永不言休，享受工作的同時，亦會與丈夫一同出國，活出精彩人生。

