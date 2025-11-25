自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

91歲李順載辭世韓網哀慟 總統李在明悼念：文藝界巨塔倒下

李順載高齡91歲辭世。（翻攝自Naver）李順載高齡91歲辭世。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影視圈慟失巨星！資深演員李順載91歲離世的消息，令韓國演藝圈留下遺憾，韓國總統李在明今（25）稍早公開表達沉痛哀悼，形容李順載是「大韓民國文化藝術界的巨塔」，表示他的離去是國家重大損失。

李在明在文中寫道：「為李順載老師祈願冥福。他是一位跨越世代、備受全民愛戴的藝術家，也是大韓民國真正的國民演員。」

南韓總統李在明悼念李順載。（翻攝自東亞日報）南韓總統李在明悼念李順載。（翻攝自東亞日報）

李在明指出，李順載一生投入於表演，從話劇舞台到電影、電視與廣播，始終以真摯演技帶給國民「歡樂、感動、慰藉與勇氣」，對提升韓國文化藝術水準貢獻深遠。

李順載生前說過一句名言：「演技是承載活著的人的故事的人生伴侶。」李在明表示，這句話不只是他的信念，更是他畢生的實踐，透過角色與表演，將人生的本質分享給每一位觀眾。

李順載從影近70年，演過《許浚》、《李祘》、《搞笑一家親》等，到近年的《衣袖紅鑲邊》多部經典，晚年也身兼韓國嘉泉大學演技藝術學系特聘教授，致力提攜後輩，精神令人感佩。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中