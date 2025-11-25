自由電子報
娛樂 最新消息

酒測達0.28！藝人周孝安酒後「移車8分鐘」遭活逮 判刑出爐

偵訊時，周孝安坦承飲酒後駕車，檢方因此依公共危險罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。（資料照）偵訊時，周孝安坦承飲酒後駕車，檢方因此依公共危險罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕藝人周孝安上月在台北市錢櫃KTV忠孝店飲酒後，欲將車輛挪移至停車格、時長8分鐘，但遭巡邏員警查獲涉嫌酒駕，酒測值達0.28毫克。台北地檢署依刑法公共危險罪提起公訴並聲請簡易判決處刑。台北地方法院今宣判，處有期徒刑2月，得易科罰金。

回顧本起案件，今年10月24日凌晨，台北市大安警分局敦化南路派出所員警巡邏至忠孝東路四段巷弄間時，發現一輛轎車欲路邊停車卻未打方向燈，遂上前攔查。員警聞到駕駛周孝安散發濃烈酒氣，經酒測其酒精濃度達每公升0.28毫克，當場依公共危險罪現行犯將他逮捕送辦。檢方複訊後將周孝安無保請回。

偵訊時，周孝安坦承飲酒後駕車，檢方因此依公共危險罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。酒駕消息曝光後，他透過經紀人表示：「有喝酒開車就是錯。」

此外，經紀人也補充，周孝安目前兼職健身教練，案發當晚下課後開車與朋友聚會，席間飲用少量酒精；散會前半小時開始叫代駕，卻遲遲沒有接單。他在大廳等了約50分鐘後到外面抽菸透氣，原本車停在路邊，剛好看到前方有停車格，便上車將車輛移至停妥，下車時隨即遭巡邏員警攔查並要求酒測。

