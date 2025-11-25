黃子佼藏2259部兒少性影像片 二審改判1年6月

藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，震驚社會，一審被判刑8月，上訴後，黃昨天稱已和全部被害人和解，高等法院今天宣判。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人判處8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高等法院審理，被害人共47人，高院曾7度召開調解庭協助調解，黃子佼昨趕在宣判前發出聲明稱「已與全部被害人和解」，痛失妻女、演藝事業是一生的教訓，對當年行為深刻悔悟，高院今依違反個資法判刑黃子佼1年6月、緩刑4年，須提供18O小時義務勞務及接受3埸次法治教育，可上訴。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

請繼續往下閱讀...

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院今年3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。北檢另查出黃子還收藏12名少女共586部兒少性影像片，今年4月22日將黃追加起訴，移送高院併案審理，全案被害人增至47人之多。

5月中，高院再度傳黃子佼出庭，庭後，黃再度90度鞠躬道歉後離去。高院8月間召開第7次調解庭，黃子佼已和30位被害人達成和解，共賠償數百萬元，仍有17位被害人未調解成功。

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，25日二審高院宣判，被害人律師楊佳陵判決後做出聲明。（記者王藝菘攝）

高院10月21日召開言詞辯論庭，黃子佼在庭外先以90度鞠躬「隔空」向被害人道歉，庭訊中，黃再度向出庭的3位被害人鞠躬致歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，他因此案得到深刻教訓，有和解賠償誠意，他必須支付妻女贍養費等費用，且盡力賠償此案被害人，請求高院輕判，給予自新機會。

不過，庭後，有被害人律師指被害當事人很生氣，黃子佼方面直到開庭前一天才連繫希望和解，批評黃的說法都是「話術」，無法感受黃和解的誠意，和解金額也無法接受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法