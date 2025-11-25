自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼藏2259部兒少性影像片 二審改判1年6月

藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，震驚社會，一審被判刑8月，上訴後，黃昨天稱已和全部被害人和解，高等法院今天宣判。（記者楊國文攝）藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，震驚社會，一審被判刑8月，上訴後，黃昨天稱已和全部被害人和解，高等法院今天宣判。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人判處8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高等法院審理，被害人共47人，高院曾7度召開調解庭協助調解，黃子佼昨趕在宣判前發出聲明稱「已與全部被害人和解」，痛失妻女、演藝事業是一生的教訓，對當年行為深刻悔悟，高院今依違反個資法判刑黃子佼1年6月、緩刑4年，須提供18O小時義務勞務及接受3埸次法治教育，可上訴。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院今年3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。北檢另查出黃子還收藏12名少女共586部兒少性影像片，今年4月22日將黃追加起訴，移送高院併案審理，全案被害人增至47人之多。

5月中，高院再度傳黃子佼出庭，庭後，黃再度90度鞠躬道歉後離去。高院8月間召開第7次調解庭，黃子佼已和30位被害人達成和解，共賠償數百萬元，仍有17位被害人未調解成功。

藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，25日二審高院宣判，被害人律師楊佳陵判決後做出聲明。（記者王藝菘攝）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，25日二審高院宣判，被害人律師楊佳陵判決後做出聲明。（記者王藝菘攝）

高院10月21日召開言詞辯論庭，黃子佼在庭外先以90度鞠躬「隔空」向被害人道歉，庭訊中，黃再度向出庭的3位被害人鞠躬致歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，他因此案得到深刻教訓，有和解賠償誠意，他必須支付妻女贍養費等費用，且盡力賠償此案被害人，請求高院輕判，給予自新機會。

不過，庭後，有被害人律師指被害當事人很生氣，黃子佼方面直到開庭前一天才連繫希望和解，批評黃的說法都是「話術」，無法感受黃和解的誠意，和解金額也無法接受。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中