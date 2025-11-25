自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧意外墜樓延燒2個月 曝最新全球連署人數

于朦朧墜樓身亡引發討論，大批網友認為案情不單純。（翻攝自微博）于朦朧墜樓身亡引發討論，大批網友認為案情不單純。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲已故中國男星于朦朧今年9月11日墜樓身亡，中國警方事後以「酒後失足」火速結案，但疑點重重，外界質疑聲浪至今未平息。事件延燒2個多月，近期掀起全球連署潮，網友粉絲高喊「要真相」，懷疑其死因不單純，痛批這起事件「或許是一場經過謀畫的殘酷虐殺」。

根據公開社群連署平台今（25）日一早曝光最新數據，「為于朦朧討公道」連署進度截至目前為止已達699,600人，且連署人數仍持續增加中。

這份名為「No Longer Hidden、不再朦朧」全球連署，發起者呼籲中國官方成立獨立調查小組，要求公開真相、替于朦朧討回公道，若查出犯罪事實，應依法嚴懲涉案者。

于朦朧墜樓案疑點從未停止，網路上流傳多段影片與爆料，甚至出現「被虐待後遭拋樓」說法，部分網友更點名導演程青松、藝人范世錡、宋伊人等人涉入，不過相關當事人皆嚴正否認。

因目前所謂「證據」多為未經證實的推測，官方與家屬也未出面回應，粉絲因而焦急等待真相揭曉。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。

