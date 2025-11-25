自由電子報
娛樂 最新消息

G奶子瑜認婚變 祈錦鈅首發聲：注定1人孤軍奮戰

祈錦鈅一早在臉書發文鬆口認了婚變。（翻攝自祈錦鈅臉書）祈錦鈅一早在臉書發文鬆口認了婚變。（翻攝自祈錦鈅臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人祈錦鈅前年與圈外男友A先生閃婚，5月爆出婚變，她駁斥傳聞但被問及婚姻現況僅說：「先成家再立業，現在立業比較重要。」接著感謝家人幫忙帶小孩，讓她能專心工作，後來出席活動被問婚姻狀態，祈錦鈅妙回：「我只有一個老公，第一次結婚沒有很熟練，下次會更熟練。」

今（25）日上午8點，祈錦鈅無預警在臉書發文淡淡表示，來的時候什麼都沒拿，所以走的時候不許攔她，「沒攔我也不是因為我的要求，只是沒有感情基礎，不重視，沒有行動當然沒有藉口，這是我剛生完小隻一個月的時候，就這樣過了兩年，我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。」

祈錦鈅謝謝所有幫助她的朋友，表示會記得一輩子，並說現在的她很好請大家不用擔心，「真的擔心就多發工作給我，小隻是注定來到我的身邊，我也注定一個人孤軍奮戰，2個大人的任何命運本身不是傷害，小孩真正受傷的是『在不健康的關係裡被迫長大』。」

她最後坦言，小孩優先，這無庸置疑，「我們會是好的父母，但終究是2個家庭。」

祈錦鈅以網路紅人出道，因酷似周子瑜臉蛋、以及在「isCar 就是行 APP」廣告展現碩大的美麗胸部而有「G奶子瑜」封號。

