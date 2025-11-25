自由電子報
娛樂 最新消息

78歲天后罹癌悲嘆捨不得死  為摯愛變控制狂

港歌壇天后葉麗儀以一曲《上海灘》紅遍華語歌壇。（香港星島日報）港歌壇天后葉麗儀以一曲《上海灘》紅遍華語歌壇。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以一曲《上海灘》紅遍華語歌壇的香港歌壇天后葉麗儀，現年78歲仍不輕言退休，近日受訪再度分享1996年確診乳癌心路歷程，從最初驚慌恐懼，到後來積極調整心態，更透露自己為了健康，變成一位控制狂。

葉麗儀在訪問中坦言，當初得知罹患乳癌時內心充滿驚慌，完全不明白癌症為何會發生在自己身上。她直言：「我真的好怕死，我捨不得死。」而這份恐懼，源於她當時對家庭牽掛，因為兒子還沒結婚，讓她非常放心不下。

住院一星期成為葉麗儀心情轉捩點，經過醫院的詳細檢查，醫生告知她癌細胞沒有擴散，而且只需接受電療，無需進行化療，這個消息讓她終於定了下來。葉麗儀憶述從那一刻起，她明白人無法控制生死，與其活在對死亡恐懼中，不如將這份力量和時間，轉化為保持身體健康的動力，她領悟到：「把身體的底子做得好，就不會復發。」

為了防止癌症復發，葉麗儀在康復後徹底改變生活方式，尤其在飲食上變得極為謹慎，她甚至形容自己是「控制狂」，堅持不吃預製品或現成加工食品，在超級市場購物一定會仔細閱讀標籤上的小字，確保食物不含色素、防腐劑等添加物。

