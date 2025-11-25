自由電子報
娛樂 最新消息

半夜找你吃宵夜！黃明志私約陽光辣模 對話全曝光

黃明志被爆私約辣模。（翻攝自臉書）黃明志被爆私約辣模。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以健身女神形象走紅的這位辣模，平時在社群上分享大量陽光系美照，健康氣息十足。她不時以運動內衣或比基尼入鏡，勻稱線條與火辣身材引發大批粉絲追捧，加上清新甜美的外貌，她人氣一路攀升，甚至推出個人寫真。因為亮眼表現，意外成為黃明志「特別關注」的對象，多次主動私訊想與她單獨見面。

根據《鏡週刊》報導，從雙方的訊息記錄發現，黃明志多半在深夜或清晨突然聯絡女方，而非一般正常作息的聯繫時間。例如某日凌晨近2點，他突傳訊問：「妳很晚睡喔？」在辣模回應自己是夜貓族後，他立刻邀約：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺。」

黃明志與辣模對話曝光。（翻攝自臉書）黃明志與辣模對話曝光。（翻攝自臉書）

辣模並未直接答應，只是委婉詢問他怎麼還不睡。黃明志則回稱深夜靈感最好。然而話題幾乎都會再繞回女生身上。另一段對話中，他甚至刻意提到自己是導演，接著又問：「為什麼之前都沒看過妳？」言談內容與創作工作並無太大關聯。

在其他訊息中也可見他不時提議「宵夜買了帶來我家一起吃」，或人在馬來西亞時就提前告知返台日期，要辣模「約在飯店吃飯」。辣模在多次推拒後，便把訊息告知經紀團隊處理。

