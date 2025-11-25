36年前東京迪士尼舊照曝光！梁朝偉劉嘉玲相擁 網讚：這才是愛情

〔娛樂頻道／綜合報導〕影帝梁朝偉與妻子劉嘉玲近日悄悄現身台北，受邀出席「河南王」王任生孫子的世紀婚禮，再度成為外界焦點。這對演藝圈公認的神仙眷侶相識超過三十年、攜手走過無數風雨，一直是粉絲心中的模範夫妻。

近日，有網友翻出兩人36年前甜蜜同遊東京迪士尼的珍貴舊照，曝光後再度在網路掀起熱議。照片拍攝於1989年7月19日，當時兩人剛開始交往，青澀模樣與自然互動讓粉絲直呼：「這才是最真的愛情！」

36年前梁朝偉與妻子劉嘉玲同遊東京迪士尼照被挖出。（翻攝微博）

從照片中可見，年輕的梁朝偉身穿深灰西裝外套、淺藍色T恤與牛仔褲，打扮簡單卻星味十足；23歲的劉嘉玲留著俏麗短捲髮，穿搭亮麗活潑，兩人更戴上米奇、米妮粉紅帽子，散發滿滿戀愛氛圍。其中一張劉嘉玲從後方甜甜抱住梁朝偉的畫面，更讓網友大呼：「顏值太強了！」「真情侶就是這種感覺！」

36年前梁朝偉與妻子劉嘉玲在東京迪士尼相擁。（翻攝微博）

回顧兩人的緣分軌跡，兩人在80年代於TVB一起拍過《新紮師兄》、《鹿鼎記》等多部作品，但直到1988年共同演出舞台劇《花心大丈夫》後才正式交往，並於2008年選在不丹舉行浪漫婚禮。劉嘉玲曾透露，交往期間梁朝偉不時提出結婚，但她一直認為尚未到時機，因此多次婉拒。直到2007年父親離世，她因遺憾無法讓爸爸看到自己出嫁，主動向梁朝偉提出結婚。

