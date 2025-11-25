自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

36年前東京迪士尼舊照曝光！梁朝偉劉嘉玲相擁 網讚：這才是愛情

〔娛樂頻道／綜合報導〕影帝梁朝偉與妻子劉嘉玲近日悄悄現身台北，受邀出席「河南王」王任生孫子的世紀婚禮，再度成為外界焦點。這對演藝圈公認的神仙眷侶相識超過三十年、攜手走過無數風雨，一直是粉絲心中的模範夫妻。

近日，有網友翻出兩人36年前甜蜜同遊東京迪士尼的珍貴舊照，曝光後再度在網路掀起熱議。照片拍攝於1989年7月19日，當時兩人剛開始交往，青澀模樣與自然互動讓粉絲直呼：「這才是最真的愛情！」

36年前梁朝偉與妻子劉嘉玲同遊東京迪士尼照被挖出。（翻攝微博）36年前梁朝偉與妻子劉嘉玲同遊東京迪士尼照被挖出。（翻攝微博）

從照片中可見，年輕的梁朝偉身穿深灰西裝外套、淺藍色T恤與牛仔褲，打扮簡單卻星味十足；23歲的劉嘉玲留著俏麗短捲髮，穿搭亮麗活潑，兩人更戴上米奇、米妮粉紅帽子，散發滿滿戀愛氛圍。其中一張劉嘉玲從後方甜甜抱住梁朝偉的畫面，更讓網友大呼：「顏值太強了！」「真情侶就是這種感覺！」

36年前梁朝偉與妻子劉嘉玲在東京迪士尼相擁。（翻攝微博）36年前梁朝偉與妻子劉嘉玲在東京迪士尼相擁。（翻攝微博）

回顧兩人的緣分軌跡，兩人在80年代於TVB一起拍過《新紮師兄》、《鹿鼎記》等多部作品，但直到1988年共同演出舞台劇《花心大丈夫》後才正式交往，並於2008年選在不丹舉行浪漫婚禮。劉嘉玲曾透露，交往期間梁朝偉不時提出結婚，但她一直認為尚未到時機，因此多次婉拒。直到2007年父親離世，她因遺憾無法讓爸爸看到自己出嫁，主動向梁朝偉提出結婚。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中