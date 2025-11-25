河南王孫子婚宴眾星雲集 12億買3戶帝寶只花5分鐘

邱淑貞（左）和沈嘉偉（右），以及劉嘉玲（左二）、梁朝偉兩對銀色夫妻上周來台出席一場盛大婚宴。（翻攝自劉嘉玲IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北某酒店日前舉辦一場世紀級豪華婚宴，多位台港大咖藝人梁朝偉、劉嘉玲，以及邱淑貞、沈嘉偉夫妻，以及關之琳、袁詠儀、張小燕、張清芳等都是座上賓，新郎是「河南王」王任生孫子，格外引人關注。

花蓮傑西艾美酒店2023年底開幕，至今不到2年，上個月22日傳出背後業主卿蓬股份有限公司有債務問題，導致傑西艾美2度被查封，飯店還經常拖欠工程款項、員工薪資，在多重問題下，傑西艾美驚傳正低調出售中。

被稱為「河南王」的王任生，在中國事業龐大。（翻攝自謝金河臉書）

而傑西艾美酒店由王任生家族所經營，王任生1933年出生中國河南洛陽，14歲因戰亂流亡台灣，1976年創立東裕電器集團，成為全球最大的聖誕燈供應商，1997年，他在河南鄭州開設丹尼斯百貨，至今河南有170多個據點，是當地最大零售集團。

根據富比士2022年台灣50大富豪排名，王任生當時以21億美元（約646億台幣）身價排名第28名，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域。

花蓮傑西艾美酒店傳正低調出售中。（中央社資料照）

此外，曾有媒體報導王任生曾一口氣豪擲12億買下3戶帝寶，知情人士爆料，他出面交涉過程僅花5分鐘；而王任生90歲生日，外傳就在台北市超級豪宅「陶朱隱園」頂樓慶生，當時威京集團主席沈慶京也在場。

