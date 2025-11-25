自由電子報
娛樂 最新消息

《國寶》太狂！日本票房173億打趴《灌籃高手》《柯南》

《國寶》票房熱賣，成功推動歌舞伎熱潮與原著小說銷量。（傳影提供）《國寶》票房熱賣，成功推動歌舞伎熱潮與原著小說銷量。（傳影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕口碑日片《國寶》太強了！該片自6月6日在日本上映後掀起觀影潮，成為2003年以來首部破百億票房的真人電影，更以173.5億日幣（約台幣34億元）的亮眼成績，正式超越《大搜查線2:封鎖彩虹大橋！》登頂日本影史「真人電影票房冠軍」。

《國寶》在日本上映172天，累計觀影人次突破千萬，年度票房僅次於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇：第一章猗窩座再襲》，並陸續超越《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、《崖上的波妞》等多部知名動畫電影，票房成長氣勢驚人。

《國寶》總製作成本達12億日幣（約台幣2.4億元），是一般真人電影的3倍規模，完整呈現造型與舞台設計，成功掀起歌舞伎文化熱潮，吸引日本年輕族群關注。

台灣自10月23日上映以來，同樣反應熱烈，票房即將突破3000萬，不僅吸引粉絲二刷、三刷，更在社群掀起「國寶病」討論熱潮。為感謝影迷支持，台灣將推出威秀影城限定特典海報，預計近期公開。

