娛樂 最新消息

13年前發掘她！子瑜貴人遭酸怒反擊：會蹭到你下地獄當天

TWICE子瑜終於在台灣開唱。（翻攝IG）TWICE子瑜終於在台灣開唱。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團TWICE出道10年，終於在台灣開唱掀起熱烈迴響。台灣成員子瑜回到家鄉開唱，當年挖掘她出道的藝人嘻小瓜也有到場，感動直說：「我可以大聲的說是我先看到的。」曬出與子瑜在後台的合照。

原來在13年前，子瑜跟著嘻小瓜學習舞蹈，嘻小瓜表示：「直到半年後教室成果發表會，我覺得女孩非常的高很適合站中間，也不知道為什麼就很喜歡這個女孩，所以就決定讓她站在C位。」

最終子瑜的表現被韓國公司看上，經過受訓及選秀節目的洗禮順利出道，嘻小瓜直說感到榮幸跟驕傲，能夠參與她的成長歷程。

嘻小瓜曬出與子瑜在演唱會的合照。（翻攝IG）嘻小瓜曬出與子瑜在演唱會的合照。（翻攝IG）

嘻小瓜也表示：「每次都是發演唱會見面照片，很少發私下見面的照片，可能偶爾備受質疑『蹭』、『不熟』等流言蜚語，但我真的是很珍惜這段友情所以不想藉由社群媒體來證明，我們的友情或者熟悉度！」

嘻小瓜形容與子瑜的友情像是奇蹟般的相遇，透露回到家後更感動大哭，「謝謝妳一直堅持著，謝謝妳一直努力著，謝謝妳一直相信著，謝謝妳讓我也充滿動力。」昨晚嘻小瓜發文後又被網友酸，他看了也霸氣反擊酸民：「會蹭到你下地獄當天」。

